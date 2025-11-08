Disculpas públicas del príncipe Harry: ¿será perdonado por los fanáticos del béisbol canadiense?

Suscríbete a nuestros canales

El Príncipe Harry, Duque de Sussex, se ha visto envuelto en una situación que, aunque menor, generó revuelo en el mundo del béisbol y la política Commonwealth. El nieto de la Reina de Inglaterra tuvo que salir a ofrecer una disculpa pública a Canadá por una peculiar elección de vestuario durante la Serie Mundial de 2025.

El affaire ocurrió el pasado 28 de octubre, cuando Harry asistió al tercer juego de la final de la MLB junto a su esposa, Meghan Markle, y al propietario principal de los Dodgers, Mark Walter. La polémica se desató cuando el príncipe fue visto luciendo una gorra del equipo de Los Ángeles, en lugar de mostrar apoyo a los Toronto Blue Jays, el equipo canadiense que disputaba el título.

Razones de "presión" y comodidad

En una entrevista publicada el 6 de noviembre con CTV News, el Príncipe Harry se disculpó con franqueza, al decir: "Me gustaría disculparme con Canadá por usarlo".

Sin embargo, el miembro de la realeza dejó claro que la decisión no fue del todo propia y la justificó con un tono jocoso y cercano, una movida que un venezolano describiría como "saliendo al paso con diplomacia". Harry confesó que se sintió "presionado" al ser invitado al palco por el mismísimo dueño de los Dodgers, y entendió que lo "más educado" era usar la indumentaria local. La segunda razón fue aún más personal y se ganó las risas del público, pues señaló que cuando a alguien le falta "mucho cabello en la parte superior y estás sentado bajo los reflectores, tomas cualquier sombrero que esté disponible".

El juramento de los Blue Jays

Al final de la entrevista, el Duque de Sussex prometió que el "error" no se repetiría, poniéndose una gorra de los Blue Jays y bromeando sobre las consecuencias: "Voy a usar esto de ahora en adelante para asegurarme de no cometer más de esos errores. Va a ser difícil para mí regresar a Los Ángeles, pero lo siento mucho por el público canadiense y estoy devastado por la derrota de los Azulejos".

Cabe destacar que, a pesar de las disculpas de Harry, fueron los Dodgers los que finalmente se llevaron la victoria de la Serie Mundial en un emocionante séptimo juego el 1 de noviembre, para la alegría de su esposa Meghan, nativa de California.

