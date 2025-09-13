El ascenso y caída de José Canseco: el beisbolista más polémico que tuvo las Grandes Ligas

Suscríbete a nuestros canales

José Canseco fue una de las figuras más fascinantes y polémicas del béisbol de las Grandes Ligas (MLB) en las décadas de 1980 y 1990. Con una combinación explosiva de poder y velocidad, se convirtió en una superestrella, pero su carrera se vio empañada por controversias que trascendieron el campo de juego.

Nacido en La Habana, Cuba, y criado en Miami, Canseco fue seleccionado por los Oakland Athletics en 1982. Su ascenso en las ligas menores fue rápido, y en 1986 fue nombrado Novato del Año de la Liga Americana, un presagio de lo que vendría.

En 1988, hizo historia al convertirse en el primer jugador de la MLB en la historia en conectar 40 jonrones y robar 40 bases en una misma temporada, una hazaña que le valió el premio de Jugador Más Valioso (MVP).

Junto a su compañero Mark McGwire, formó la famosa dupla de los "Bash Brothers", llevando a los Athletics a tres Series Mundiales consecutivas y ganando el campeonato en 1989. Aunque Canseco era la imagen del atleta poderoso de la nueva era, detrás de sus increíbles números, se gestaba una tormenta que cambiaría el béisbol para siempre.

Las polémicas que marcaron la vida de Canseco

La vida de Canseco estuvo llena de escándalos. Fuera del campo, enfrentó acusaciones de violencia doméstica por parte de sus dos esposas, Esther Haddad y Jessica Sekely, lo que llevó a divorcios y arrestos. Su comportamiento errático y su personalidad extravagante a menudo lo colocaban en el centro de la atención mediática, eclipsando a veces su talento como jugador.

A pesar de sus problemas personales, continuó su carrera con equipos como los Rangers de Texas, los Red Sox de Boston, y los Blue Jays de Toronto, entre otros. Terminó su carrera en 2001, dejando una huella imborrable, no solo por sus logros deportivos, sino también por las polémicas que lo rodearon.

El libro que puso los nervios de punta al beisbol

La mayor controversia de Canseco llegó en 2005 con la publicación de su libro, "Juiced: Wild Times, Rampant 'Roids, Smash Hits & How Baseball Got Big". En él, Canseco no solo admitió haber usado esteroides anabólicos durante gran parte de su carrera, sino que también acusó a otros jugadores prominentes, incluyendo a su excompañero Mark McGwire, de haber usado drogas para mejorar su rendimiento.

Aunque sus afirmaciones fueron inicialmente recibidas con escepticismo, el tiempo y las investigaciones posteriores, como el Informe Mitchell, confirmaron muchas de sus revelaciones.

Este libro fue un punto de inflexión en la historia de la MLB, exponiendo el llamado "secreto a voces" del uso de esteroides en el béisbol y desencadenando una era de escrutinio que llevó a la implementación de políticas antidopaje más estrictas en el deporte.

Estadísticas de por vida de Canseco en la MLB

Promedio de bateo (AVG): .266

Home runs (HR): 462

Carreras impulsadas (RBI): 1.407

Robos de base (SB): 200

Hits (H): 1.877

Sus 462 jonrones lo colocan entre los 40 mejores de la historia de la MLB, y fue el primer pelotero en lograr la marca 40-40, consolidando su lugar como una de las figuras más influyentes y divisivas de su generación.

