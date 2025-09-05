El auge del pádel: el crecimiento de un fenómeno global

Suscríbete a nuestros canales

Lo que alguna vez fue un pasatiempo de nicho en clubes privados, hoy se ha convertido en una auténtica revolución deportiva que se expande a un ritmo sin precedentes. El pádel, un deporte con menos de 80 años de historia, ha roto las barreras de su origen elitista y se ha posicionado como una de las disciplinas de mayor crecimiento en el mundo. La sencillez de sus reglas, su carácter dinámico y su fuerte componente social han sido los principales catalizadores de un "boom" que, lejos de ser pasajero, ha transformado un juego en una industria global.

Un deporte nacido por casualidad

La historia del pádel comenzó a finales de la década de 1960, cuando el empresario mexicano Enrique Corcuera creó una adaptación del pádel-tenis en su casa de Acapulco. La cancha, más pequeña y rodeada de paredes para evitar la salida de la pelota, junto a una pala en lugar de una raqueta, dio origen a un nuevo deporte. Este concepto, llevado a España por el promotor inmobiliario Alfonso de Hohenlohe-Langenburg, echó raíces en la Costa del Sol y, de ahí, se expandió a Latinoamérica, consolidando a estos países como las primeras potencias de la disciplina.

La pandemia como un catalizador inesperado

Si bien el pádel ya mostraba un crecimiento constante, la pandemia de COVID-19 lo catapultó a una nueva dimensión. Gracias a su naturaleza de juego en parejas, fue de los primeros deportes en ser habilitados para su práctica en medio de las restricciones, atrayendo a una nueva ola de entusiastas. El creador de contenido Manuel Martín, exjugador y entrenador, explicó: "mucha gente quiere estar activa, pero no le gusta el gimnasio. Y con el pádel parece que no estás haciendo ejercicio", convirtiendo a esta disciplina en una alternativa atractiva para quienes buscaban un escape activo de la rutina y las restricciones.

El negocio detrás de la pared de cristal

El auge del pádel no es solo un fenómeno social, sino también un poderoso motor económico. Se estima que en 2023 el mercado de este deporte alcanzó los 2.000 millones de euros, y se prevé que esa cifra se triplique para 2026. Este crecimiento ha impulsado a un ecosistema de negocios en auge, desde la venta de palas (más de 4.5 millones vendidas en 2023) hasta la construcción de pistas. La inversión en infraestructura, impulsada por un coste de construcción relativamente asequible, ha visto la cifra de pistas globales ascender a más de 63,000, con cerca de 20 nuevas canchas levantándose cada día en diferentes partes del mundo.

De un hobby a una carrera profesional

La transformación del pádel se puede ver reflejada en la vida de sus propios jugadores. El español Arturo Coello, actual número 1 del ranking mundial, recordó en una entrevista que sus inicios fueron humildes: "Yo empecé jugando en la pista municipal del pueblo, que pusieron dos. Mis padres empezaron a jugar con amigos, era un hobby". Hoy, esa disciplina amateur ha dado paso a un profesionalismo global.

La jugadora Noa Canovas describió en una entrevista la exigencia del circuito profesional, asegurando: "constantemente estamos saliendo del país, es una experiencia nueva que me gusta, pero también es más dura físicamente y psicológicamente".

A pesar de la exigencia, los jugadores abrazan la expansión de su deporte. El jugador Ale Galán expresó que es "bonito ver ese reconocimiento porque el pádel es mi vida y ver como el deporte se va haciendo más grande, me hace sentir orgulloso".

El futuro del deporte: ¿rumbo a los Juegos Olímpicos?

El pádel aún no ha alcanzado su techo. Las federaciones, marcas y jugadores coinciden en que su mayor meta es ser reconocido como deporte olímpico. Si bien ya cumple con los requisitos éticos y de antidopaje, la disciplina necesita ser practicada en al menos 75 países en la categoría masculina y 40 en la femenina. De lograrlo, se consolidaría definitivamente como un fenómeno global. Como afirmó Jaume Graells, Global Partnerships Director en Spodeal: "hay un gran objetivo como industria y es que el pádel sea olímpico. Eso dispararía no sólo la práctica, sino la presencia de las marcas, y esto terminará de consolidarlo como un ecosistema atractivo para los usuarios y también para los negocios". El pádel ya no es un deporte de nicho, sino un gigante en pleno crecimiento, dispuesto a conquistar cada rincón del planeta.

