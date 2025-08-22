El legado de Sammy Sosa en el beisbol: así fue la polémica carrera del slugger dominicano 

Suscríbete a nuestros canales

Sammy Sosa ha sabido balancear a lo largo de su vida con la gloria deportiva y con la polémica. Si algo ha sabido el pelotero dominicano es no pasar desapercibido a lo largo de su carrera, e incluso después de su retiro.

Nacido el 12 de noviembre de 1968 en San Pedro de Macorís, República Dominicana, Sosa tuvo una infancia humilde, incluso llegando a trabajar como limpiabotas para ayudar a su familia.

¿Cómo firmó en la MLB?

Sus primeros años estuvieron marcados por la pobreza, una realidad que forjó su determinación y su anhelo de triunfar en el béisbol. A pesar de las dificultades, su talento no pasó desapercibido, y en 1985 fue firmado por los Texas Rangers, lo que marcó el inicio de su viaje hacia las Grandes Ligas.

Su debut en la MLB se produjo el 16 de junio de 1989 con los Rangers, aunque su verdadero ascenso a la fama llegaría años después. Tras un breve paso por los Chicago White Sox, fue traspasado a los Chicago Cubs en 1992, equipo con el que se consolidaría como uno de los bateadores más temidos de su generación.

Sombras durante su carrera y el uso de esteroides

A pesar de su éxito, la carrera de Sammy Sosa está envuelta en diversas polémicas que han empañado su legado. La más notable es su presunta implicación en el uso de esteroides.

Aunque nunca dio positivo en una prueba oficial durante su carrera, su nombre apareció en una lista de jugadores que arrojaron resultados positivos en una prueba confidencial de 2003, lo que ha sido un factor clave para que no haya sido elegido para el Salón de la Fama.

Otra de las controversias que marcó su carrera ocurrió el 3 de junio de 2003, cuando fue expulsado de un partido al ser descubierto usando un bate de corcho. Sosa alegó que se trataba de un bate que usaba en prácticas de bateo, pero el incidente generó una gran controversia en el mundo del béisbol.

Finalmente, su relación con los Chicago Cubs se rompió tras abandonar el último partido de la temporada 2004 antes de que terminara, en un gesto que fue visto como una falta de respeto hacia sus compañeros y la afición. Estas controversias han provocado que su legado, a pesar de sus innegables logros, sea objeto de debate y que se haya mantenido alejado del equipo de Chicago por más de dos décadas, aunque ha habido señales de una reconciliación reciente.

El legado de Sosa en números

Sosa se ganó el apodo de "Slammin' Sammy" por su poder con el bate. A lo largo de su carrera, se distinguió por sus impresionantes estadísticas.

Terminó con un total de 609 jonrones, 2,408 hits, 1,667 carreras impulsadas y un promedio de bateo de .273. Su campaña más memorable fue la de 1998, en la que protagonizó una épica carrera por el récord de jonrones con Mark McGwire.

Aunque terminó segundo con 66 cuadrangulares (frente a los 70 de McGwire), ganó el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional y se convirtió en el primer jugador en la historia en conectar más de 60 jonrones en dos temporadas consecutivas, una hazaña que repetiría en 2001. Entre sus logros más destacados se encuentran:

MVP de la Liga Nacional (1998)

7 veces All-Star

6 Bate de Plata

Ganador del Premio Hank Aaron (1999)

Ganador del Home Run Derby (2000)

