En busca de su propio legado: Vladimir Guerrero Jr. lucha para destronar los números de su padre

Vladimir Guerrero Jr. se ha transformado en una de las caras más visibles del beisbol latino. El dominicano ha sabido labrar su camino, el cual ha sido inevitablemente referenciado por su padre, Vladimir Guerrero Sr., quien pertenece al Salón de la Fama.

Guerrero Jr. nació el 16 de marzo de 1999 en Montreal, Canadá, durante una etapa exitosa de su padre con los Expos de Montreal, informó Sports Illustrated.

Desde una edad temprana, el joven "Vlad Jr." se encontró inmerso en el mundo del béisbol, firmando con los Toronto Blue Jays el 2 de julio de 2015 como un codiciado agente libre internacional. Su ascenso en las ligas menores fue meteórico, consolidándose como el prospecto número uno del béisbol para el año 2019.

Debut de Guerrero Jr. no pasó desapercibido

Su esperado debut en las Grandes Ligas llegó el 26 de abril de ese mismo año, iniciando una carrera que ha estado marcada por momentos de gran impacto. La temporada 2021 fue su año de despegue definitivo, donde se convirtió en el primer base titular del Juego de Estrellas de la Liga Americana.

En esa misma temporada, lideró la liga en jonrones con 48, además de ganar el premio Hank Aaron, el Bate de Plata y ser nombrado el Jugador Más Valioso del Juego de Estrellas, convirtiéndose en el más joven en lograrlo con tan solo 22 años y 119 días.

2023: un año de ensueño para Guerrero Jr.

En 2023, Vladimir Guerrero Jr. sumó otro hito a su palmarés al ganar el T-Mobile Home Run Derby, uniéndose a su padre como la primera pareja de padre e hijo en conquistar la competencia.

Con una presencia en cinco Juego de Estrellas, ha demostrado ser una de las caras de los Blue Jays y una figura prominente en el béisbol de las Grandes Ligas.

En la campaña 2025, ha tenido un promedio de bateo de .299 con 19 cuadrangulares, 65 carreras impulsadas, cinco bases robadas y cuenta con un ops de .888.

Su trayectoria ha estado llena de expectativas, no solo por su talento innato, sino por la sombra de su legendario padre. Sin embargo, con cada jonrón y cada hazaña, Vladimir Guerrero Jr. ha forjado su propio camino, estableciéndose como un jugador formidable por derecho propio y asegurando que el apellido Guerrero continúe siendo sinónimo de grandeza en el béisbol.

