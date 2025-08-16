Fernando Batista expresa su preocupación tras la lesión de Soteldo: "No sé si llegará al 100%"

Suscríbete a nuestros canales

El director técnico de la selección venezolana de fútbol, Fernando "Bocha" Batista, ha emitido un comunicado sobre el estado físico de jugadores esenciales para el equipo.

En sus declaraciones, el mandamás de la oncena nacional se centró en la recuperación del extremo Yeferson Soteldo y otros pilares de la selección, con vistas a la próxima fecha FIFA de septiembre.

Batista se mostró optimista sobre la posible inclusión de Soteldo en la convocatoria. El seleccionador afirmó que el proceso de rehabilitación del jugador está siendo seguido de cerca por el cuerpo técnico.

¿Podrá estar Soteldo en la doble fecha?

"Confiamos en que esté", declaró Batista, quien añadió que la comunicación con el futbolista es continua. Para supervisar de cerca el progreso, el personal médico de la Vinotinto se desplazará a Brasil, donde el jugador se encuentra.

Sin embargo, el estratega expresó una nota de cautela respecto al ritmo de juego de Soteldo. "No sé si llegará al 100%", explicó Batista.

El argentino manifestó su preferencia de que Soteldo dispute partidos previos a la convocatoria para que recupere la competitividad. La evolución de su lesión, según el técnico, "va siendo favorable".

Situación de otros jugadores en recuperación

Soteldo no es el único jugador bajo observación. El portero Rafael Romo y el defensor Jhon Chancellor también han presentado problemas físicos en las últimas semanas, informó Meridiano.

Sin embargo, Batista ofreció un mensaje de tranquilidad sobre el estado de ambos, destacando que su recuperación avanza de manera positiva. El seleccionador subrayó el cuidado que sus respectivos clubes están teniendo con los procesos de rehabilitación.

Estas precauciones, según el técnico, ofrecen una mayor seguridad para que ambos estén listos para los próximos compromisos internacionales.

El choque contra Argentina se efectuará el próximo 4 de septiembre en Buenos Aires a las 7:30 de la noche, mientras que el duelo crucial ante Colombia se efectuará el 9 de ese mismo mes a las 7 de la noche.

Visite nuestra sección de Deportes

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube