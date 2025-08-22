Polémica

Icardi agrede a un guardia de seguridad: detalles del incidente

El delantero argentino fue captado en video agrediendo a un guardia de seguridad.

Por Samuel Poleo
Jueves, 21 de agosto de 2025 a las 10:00 pm

El futbolista Mauro Icardi se encuentra nuevamente en el centro de la polémica por un grave incidente fuera de las canchas. El delantero del Galatasaray ha sido acusado de agredir a un guardia de seguridad en un centro comercial de Turquía. El hecho fue grabado y difundido en redes sociales, donde se puede ver al futbolista en medio de la multitud.

La tensión se desató cuando un guardia de seguridad impidió el paso a la novia de Icardi, China Suárez, y a sus hijos. Ante la situación, el futbolista reaccionó de forma violenta y golpeó con la cabeza al guardia que intentaba controlar la situación.

El escándalo surge apenas unos días después de que Icardi regresara a las canchas tras una grave lesión que lo mantuvo alejado por nueve meses. En su regreso, el jugador marcó un gol y, en un emotivo mensaje en redes sociales, agradeció a su pareja por el apoyo brindado durante su recuperación.

La conducta de Icardi ha generado una fuerte condena por parte de los aficionados turcos, quienes critican que sus constantes escándalos fuera de la cancha opacan su talento deportivo. La controversia ha vuelto a poner en el foco el temperamento del delantero argentino.

