Jack Della Maddalena vs. Islam Makhachev: horarios y dónde ver UFC 322

La UFC regresa con una noche explosiva en su evento 322, donde Jack Della Maddalena defiende su cinturón wélter ante el desafiante Islam Makhachev. La velada promete alta intensidad en el octágono del Madison Square Garden, y los horarios exigen preparación, especialmente en Latinoamérica.

Horario clave en Venezuela

Los fanáticos en Venezuela deberán estar listos para una noche larga, pues la acción comenzará temprano con las primeras preliminares a las 7:00 p.m. (VET). La cartelera de preliminares continuará a las 9:00 p.m., pero el momento crucial será el inicio de la Cartelera Estelar a las 11:00 p.m.. Se estima que la pelea principal entre Della Maddalena y Makhachev se llevará a cabo alrededor de la 1:00 a.m. del domingo.

Inicio de la cartelera estelar en otros países

Para los seguidores en el continente y en Europa, los horarios para el inicio de la Cartelera Estelar son los siguientes:

En la Zona Este de Estados Unidos (EST), la cartelera estelar comenzará a las 10:00 p.m.

En México (CDMX), el evento principal arrancará a las 9:00 p.m.

Para los aficionados en España, la jornada exigirá un madrugón, ya que la cartelera estelar se iniciará a las 4:00 a.m. del domingo.

Por dónde ver la velada

La velada se podrá seguir en vivo a través de varias plataformas de televisión y streaming. Para los espectadores en Venezuela y gran parte de Latinoamérica, la transmisión estará a cargo de ESPN en televisión y de la plataforma de streaming Disney+.

En cuanto a otros países, en Estados Unidos, el evento se podrá seguir mediante ESPN, mientras que en España será a través de Eurosport (disponible en diversas plataformas). Finalmente, en México, la acción se transmitirá a través de Fox Sports Premium.

