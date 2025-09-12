Juan Soto en el ojo del huracán: ¿está a la altura de su histórico contrato?

Suscríbete a nuestros canales

La cifra de 765 millones para Juan Soto a su contrato con los Mets enlazó las primeras planas de los diarios alrededor del beisbol y fuera de él, pues se convirtió en el deportista con el contrato más caro en la historia.

En su última temporada con los Yankees de Nueva York, sus números lo catapultaron como uno de los hombres de la nueva escuela del béisbol estadounidense, alcanzando el subcampeonato y con un average de .310 y 27 cuadrangulares.

Cualidades que lo hacen un pelotero temible

Su porcentaje de embasado (OBP) está entre los más altos de las Grandes Ligas, una estadística que destaca en su rendimiento al ser un bateador muy disciplinado y de sacar la mayor cantidad de lanzamientos, algo que termina derivando en bases por bola

Asimismo, su slugging (SLG) y su OPS (on base plus slugging) lo sitúan entre los batedores poderosos en la actualidad. No es un toletero unidimensional, pero tiene las capacidades para golpear con fuerza en cualquier área del terreno, lo que lo convierte en inaccesible y casi imposible de frenar.

Proyección a futuro de Soto

El valor de Juan Soto no se enfoca únicamente en su producción actual. A sus 26 años, está viviendo el mejor momento de su carrera, y cumpliendo con su proceso de adaptación en los Mets, al ser su primer año.

Su contrato de 15 años garantiza a los Mets que tendrán una superestrella durante mucho tiempo. Pese a que en el béisbol los contratos largos suelen ser una incógnita, en el caso de Soto, estaría garantizado un rendimiento protagónico en las próximas temporadas, siempre y cuando las lesiones lo respeten.

Sus habilidades con el bate y la capacidad de recorrerse las bases le permiten saber que aun en temporadas con menos cuadrangulares, igual será un valor en alza. Esta particularidad de Soto de evitar eliminarse junto con la de poder mantener vivas las ofensivas son características bien valoradas por los analistas de béisbol.

Números actuales de Soto

Juegos jugados: 144

Turnos al bate: 515

Promedio de bateo (AVG): .264

Jonrones (HR): 39

Carreras impulsadas (RBI): 95

Bases robadas (SB): 31

Carreras anotadas (R): 111

Hits (H): 136

Bases por bolas (BB): Es el líder de las Grandes Ligas con 118.

Porcentaje de embasarse (OBP): .401

Slugging (SLG): .530

OPS: .931

