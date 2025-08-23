¡La Bestia está de vuelta! Ronald Acuña Jr. alcanza su cuadrangular 180 de por vida

Suscríbete a nuestros canales

En un encuentro donde los Bravos de Atlanta se vieron superados por los Mets de Nueva York 12-4 el guaireño Ronald Acuña Jr. volvió a mostrar su poderío ofensivo al conectar el primer vuelacerca desde su lesión.

El jardinero conectó su decimoquinto cuadrangular de la temporada, destacándose como uno de los protagonistas de la jornada en las Grandes Ligas.

El partido se desarrollaba en el Truist Park, con los Mets cuando Acuña se presentó en el plato en el cuarto episodio. Enfrentando al lanzador derecho Nolan McLean, el criollo aprovechó un lanzamiento quebrado para desatar su ofensiva.

Batazo para demostrar su buen ritmo

Acuña descifró el lanzamiento del abridor rival y conectó un imponente batazo de línea que se proyectó hacia el jardín central. El batazo, que recorrió 427 pies y alcanzó una velocidad de 112.4 millas por hora, se tradujo en un jonrón que despertó la euforia de los presentes en el estadio, a pesar del desfavorable marcador para los Bravos.

Este cuadrangular no solo representó su primero desde su regreso a la acción el pasado 15 de agosto, sino que también lo colocó en un selecto grupo de peloteros con 15 jonrones en la presente temporada, informó Meridiano.

Números de Acuña Jr. tras su cuadrangular

Con este batazo, Ronald Acuña Jr. continúa acumulando logros en su carrera. El jonrón eleva su total de vuelacercas de por vida a 180, una cifra que lo consolida como un jugador de impacto en la ofensiva de su equipo.

Además, el slugger de La Sabana suma 29 carreras remolcadas en el campeonato actual y se acerca a una marca significativa en su carrera, quedando a solo cuatro remolques de alcanzar las 450 impulsadas de por vida. El desempeño de Acuña sigue siendo un factor clave para los Bravos.

