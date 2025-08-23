MLB: conozca los tres prospectos venezolanos con oportunidad de subir a las Grandes Ligas

Suscríbete a nuestros canales

Con la recta final de la temporada regular en marcha, los equipos de la Major League Baseball (MLB) están explorando sus sistemas de granjas en busca de nuevos talentos.

Según un reporte de los periodistas de MLB Sam Dykstra y Jonathan Mayo, tres promesas venezolanas están a punto de recibir el llamado para debutar en el máximo nivel o regresar a él.

Poderío criollo en Anaheim

El primero es Nelson Rada, un jardinero de 21 años y el noveno mejor prospecto de los Angelinos de Los Ángeles. Rada ha demostrado una combinación de poder y velocidad en la categoría Doble-A.

Con un sólido desempeño ofensivo y una destacada defensa en los jardines, podría unirse al equipo principal para las últimas semanas de la temporada, considerando que su club ya no opta por la postemporada.

Milwaukee y Chicago con prospectos destacados

El segundo es Jeferson Quero, el cuarto mejor prospecto de los Cerveceros de Milwaukee. Este receptor ha cautivado con su habilidad para manejar a los lanzadores y su bate oportuno.

A pesar de haber enfrentado algunas lesiones esta temporada, su madurez detrás del plato lo posiciona como un candidato firme para unirse a su equipo pronto, informó Meridiano.

Finalmente, el tercer nombre es Moisés Ballesteros, un versátil bateador zurdo que se desempeña como receptor y primera base para los Cachorros de Chicago y ya hizo su debut en la MLB en 2025. Su regreso a la máxima categoría podría estar próximo, especialmente si la organización busca fortalecer su ofensiva en el tramo final del campeonato.

Estos tres jóvenes peloteros representan una nueva generación de talento venezolano, y sus nombres se suman a la lista de futuras figuras que podrían dejar una marca significativa en el béisbol profesional.

Visite nuestra sección de Deportes

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube