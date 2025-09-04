La estrella que no pudo ser: el triste desenlace de Óscar Taveras y su prometedora carrera en la MLB

Suscríbete a nuestros canales

Una de las carreras más prometedoras en mitad de la pasada década se vio empañada por la desgracia. Oscar Taveras, un prospecto dominicano de apenas 22 años, no pudo establecerse debido a su inesperada muerte.

Nacido en 1992 en Puerto Plata, República Dominicana, Taveras se crió en un entorno humilde y, como muchos de los jóvenes dominicanos, vio en el béisbol la forma de ayudar a su madre para y así sacar a su familia de la pobreza.

Su primer contacto con el béisbol organizado fue por medio de la Academia de los Cardenales de San Luis, quienes lo firmaron como agente libre después de su paso por la República Dominicana en el año 2008, cuando contaba tan solo con 16 años de edad.

Taveras fue ascendiendo rápidamente por las ligas menores de los Cardenales, ganándose la fama de ser un "fenómeno". Los buscadores de béisbol lo describían como un bateador "sobrenatural", con un swing elegante, la capacidad innata de poner la bola en juego y poder de bateo como para sacar la pelota de forma ocasional.

Su nombre no tardó en convertirse en sinónimo de "promesa" y fue considerado uno de los más destacados prospectos de béisbol, llegando en 2013 a ser calificado por la revista Baseball America como el tercer mejor prospecto de béisbol.

La llegada a la cima y el momento de gloria

La espera concluyó el 31 de mayo de 2014, fecha en la cual Taveras hizo su debut en las Grandes Ligas. Su arribo a la gran carpa fue la culminación de una larga espera, tanto en su patria como en San Luis, lugar donde los aficionados lo consideraron como el futuro de la franquicia.

En su primer turno al bate no defraudó: conectó un jonrón ante los Gigantes de San Francisco, un debut de ensueño que se materializó en un buen augurio de lo esperado por el mundo beisbolero. Y a pesar de una primera temporada con altibajos, Taveras mostró un destello de todo su potencial en los playoffs de esa campaña.

En el cuarto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional ante los Gigantes de San Francisco, un swing adecuado terminó con la pelota volando fuera de la cerca, permitiéndole concretar un jonrón que igualaba el encuentro y sacudía al Busch Stadium.

La tragedia que conmovió al béisbol

Las expectativas centradas al rededor de Taveras sufrieron un trágico freno, cuando el 26 de octubre de 2014, el mundo del béisbol se detuvo por completo al conocerse la noticia de su muerte.

Horas después de que los Gigantes de San Francisco se proclamaran campeones de aquella Serie Mundial, llegó la noticia que dejó en shock a millones de personas, cuuando el joven de apenas 22 años, había fallecido en un accidente automovilístico en República Dominicana.

Detalles sobre la muerte de Taveras

Los medios de prensa locales y los informes de la Policía Nacional dominicana reportaron la tragedia. El accidente tuvo lugar en el trayecto de la carretera que une las poblaciones de Sosúa y Cabarete.

En medio de una fuerte lluvia, Taveras perdió el control de su automóvil, un lujoso Chevrolet Camaro, y salió de la calzada, colisionando contra un árbol.

En el accidente murió también su novia, Edilia Arvelo, de tan solo 18 años. La muerte de Taveras conmocionó a sus compañeros, a la afición y a las leyendas del béisbol. El entonces gerente general de los Cardenales, Mike Matheny, describió la noticia como una "increíble tragedia".

Más adelante, las investigaciones revelaron que el examen toxicológico hecho a Taveras tras el accidente arrojó un nivel de alcohol en sangre de 0,287, casi seis veces la tasa establecida legalmente de 0,05 para el ejercicio de la conducción en la República Dominicana.

La velocidad sobre un sector complicado de la carretera en medio de la lluvia, acompañado del grado de alcohol en su cuerpo acabaron de sellar el destino fatal de la promesa que no se llegó a ser.

