La exitosa carrera de Luis Sojo en el terreno y las oficinas: ¿por qué su nombre es tan relevante?

Uno de los nombres más importantes en el beisbol venezolano es sin duda Luis Sojo, quien ha tenido una recordada carrera en las Grandes Ligas y en el beisbol venezolano, pero su legado también ha buscado trasladarlo al escritorio como gerente en diferentes clubes.

El petareño de 59 años disputó 13 temporadas en la MLB, y jugó para cinco equipos, incluidos los Toronto Blue Jays, Los Angeles Angels, Seattle Mariners, Pittsburgh Pirates y, más notablemente, los New York Yankees.

Aunque fue un utility player, conocido por su versatilidad para jugar en el cuadro interior y en los jardines, su carrera en la MLB se caracteriza por ser parte de equipos ganadores, habiendo conseguido cinco anillos de Serie Mundial: uno con los Blue Jays y cuatro con los Yankees, lo que le ha valido el apodo de "El Señor de los Anillos" o "El Amuleto".

Momento cumbre de Sojo en la Serie Mundial del 2000

Uno de sus momentos más icónicos en la MLB ocurrió en la Serie Mundial del año 2000 contra los New York Mets. En el sexto juego, con dos outs en el noveno inning, Sojo conectó un hit decisivo que impulsó dos carreras, asegurando la victoria para los Yankees y sellando su tercer campeonato consecutivo.

Este batazo se considera uno de los más importantes en la historia de la franquicia y uno de los pocos momentos en los que un jugador venezolano ha tenido un impacto tan determinante en una Serie Mundial.

Legado amplio en la pelota venezolana

La carrera de Sojo en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) fue igualmente legendaria. Jugó durante 21 temporadas con los Cardenales de Lara, donde se convirtió en un referente.

Con el equipo crepuscular, ganó cuatro títulos de campeón (1990-1991, 1997-1998, 1998-1999 y 2000-2001). Sojo también se destaca como el único pelotero en la historia de la LVBP en conseguir cinco títulos de bateo, y es parte de un selecto grupo de jugadores que superan los 1.000 hits en la liga.

Además de su éxito como jugador, Sojo ha tenido una carrera prolífica como mánager. En la temporada 2012-2013, dirigió a los Navegantes del Magallanes y los llevó a un campeonato de la LVBP.

Sojo como manager y gerente

Sojo ha sido mánager de la selección de béisbol de Venezuela en varias ediciones del Clásico Mundial de Béisbol en las ediciones de 2006, 2009 y 2013. También ha incursionado en otras ligas del Caribe, como la Liga Dominicana de Béisbol Profesional (LIDOM), donde dirigió a los Tigres del Licey.

Su experiencia se ha extendido incluso a la Liga Profesional de Béisbol de Panamá (Probeis), donde fue presentado como gerente de los Astros de Chiriquí BBC. Más allá del béisbol, Sojo también ha incursionado como empresario en el baloncesto profesional panameño, siendo accionista del equipo Universitarios del West.

En la LVBP, Sojo se unió a la directiva de los Tiburones de La Guaira en la campaña 2023-2024 y fue parte del equipo que logró el campeonato local y la Serie del Caribe de 2024.

Actualmente, el caraqueño forma parte de la directiva de los Leones del Caracas para la venidera temporada 2025-2026.

