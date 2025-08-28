La inesperada indirecta de Tom Brady: este fue el mensaje público a su primera pareja

Suscríbete a nuestros canales

Tom Brady ha vuelto a ser el centro de la atención, esta vez por un emotivo mensaje que dedicó a Bridget Moynahan, la madre de su primer hijo, Jack. El exjugador de la NFL aprovechó el 18 cumpleaños de su hijo para reflexionar sobre su éxito como padre y agradecer a Moynahan su papel en la crianza. Al ver a Jack con sus amigos, Brady confesó que pensó: "¡Esto lo hicimos bien!".

El mensaje, en el que elogia la crianza compartida, fue visto por muchos como un gesto de reconciliación. Sin embargo, también generó revuelo al llegar semanas después de que Brady hiciera una dura respuesta a su exesposa, la supermodelo Gisele Bündchen. Brady había defendido su compromiso como padre al señalar: "Yo elegí hacerlo jugando al fútbol".

El exmarido de la supermodelo había reaccionado a las pasadas críticas que ella hizo sobre su ausencia durante su carrera. En su momento, Bündchen había dicho: "Me preocupa mucho... es un deporte muy violento. Y me gustaría que estuviera más presente", expresando su deseo de que Brady dedicara más tiempo a su familia.

Mientras aquel mensaje parecía cargado de tensión, el texto dirigido a Bridget Moynahan tuvo un tono muy diferente. Brady compartió su orgullo por su hijo y reconoció públicamente el arduo camino de coparentalidad que ambos emprendieron para criar a su hijo en un entorno saludable.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.