LVBP: Caribes de Anzoátegui quiere pisar fuerte con la contratación de este pitcher dominicano

Los Caribes de Anzoátegui se encuentran en la fase de construcción de su roster para la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) y han iniciado sus movimientos en el mercado de peloteros importados.

La gerencia oriental concretó la firma del relevista dominicano Francis Peguero, un lanzador con experiencia en la Frontier League, para añadir profundidad a su cuerpo de pitcheo.



¿Qué otro brazo extranjero podría llegar a La Tribu?



El equipo no se detiene con la contratación de Peguero. De acuerdo con información divulgada por Jesús Ponte en la red social X, los Caribes también mantienen conversaciones avanzadas para adquirir a otro brazo extranjero.

Se trata del dominicano Aneudy Cortorreal, un lanzador que recientemente participó en la Liga Mexicana de Béisbol y que se perfila como una opción fiable para las entradas intermedias y finales de los juegos.



La gerencia anzoatiguense mueve sus fichas

Con la incorporación de Francis Peguero, los Caribes suman a un relevista que ha demostrado consistencia en ligas independientes y que puede adaptarse a diversos roles dentro del staff de lanzadores.

Por su parte, Cortorreal cuenta con una trayectoria más extensa en el béisbol profesional y posee la habilidad de enfrentar a bateadores de fuerza, una cualidad buscada por la gerencia para fortalecer la fase final de los encuentros.

Con estos movimientos, se busca reforzar el pitcheo con lanzadores importados que complementen el talento del equipo, el cual estará dirigido por Asdrúbal Cabrera. La contratación de Peguero y la posible adición de Cortorreal pueden representar un avance en el afán de sacar al clb de la mala época que ha tenido en la LVBP estos últimos años.

