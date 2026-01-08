Próximos encuentros

LVBP: Próximos encuentros del Round Robin por Meridiano Televisión

Continúa el Round Robin de la LVBP en vivo por Meridiano Televisión. Conoce cuáles son los próximos juegos

Por Indira E. Crespo M.
Jueves, 08 de enero de 2026 a las 06:24 pm
LVBP: Próximos encuentros del Round Robin por Meridiano Televisión

El canal de los especialistas en deportes te trae los mejores juegos del Round Robin rumbo a la final. Disfruta cada partido gratis en señal abierta y en alta definición a través de SimplePlus, InterGO, Netuno Go y ABA TV Go. Y para que los veas dondequiera que estés, conéctate al streaming de meridiano.net/meridianotv.

 

Próximos encuentros

  • Viernes 9/01/26 Caribes vs Magallanes 7:00p.m.
  • Miércoles 14/01/26 Bravos vs Cardenales 7:00p.m.
  • Viernes 16/01/26 Águilas vs Caribes 7:00p.m.
  • Lunes 19/01/24 Caribes vs Bravos 7:00p.m.
  • Miércoles 21/01/26 Caribes vs Águilas 7:00p.m.
  • Viernes 23/01/26 Bravos vs Caribes 7:00p.m.

No te pierdas el Round Robin en vivo por Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.

Visite nuestra seccion de: Deportes.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en TelegramWhatsApp y Youtube.

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
Internacionales
Estados Unidos
tEXAS
Jueves 08 de Enero - 2026
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América