Millones de euros en juego: conozca cómo se repartirán los premios en esta Champions League

Suscríbete a nuestros canales

Con la culminación del sorteo de la UEFA Champions League, la nueva temporada del torneo más importante a nivel de clubes está lista para iniciar.

El evento, realizado el 28 de agosto, definió los emparejamientos de la primera fase, la cual continúa con el nuevo formato de liga implementado en la campaña anterior.

El sorteo arrojó enfrentamientos destacados que prometen atraer la atención de los aficionados, como los choques entre Barcelona y PSG, Real Madrid y Liverpool, y Chelsea y Bayern.

Millones de euros en juego

El nuevo formato de la Liga de Campeones ha generado interés no solo por los duelos en el campo, sino también por el impacto económico que tendrá para los clubes participantes. Los equipos pueden acumular ingresos sustanciales por cada paso que avancen en la competición.

Por la simple participación en la fase de liga, los clubes reciben 18,6 millones de euros, sumados a los 700.000 euros adicionales del sorteo. Cada victoria en esta etapa inicial otorga 2,1 millones de euros, lo que aumenta el valor de cada partido jugado, informó Meridiano.

Grandes recompensas en el camino

A medida que los clubes superan las fases, las ganancias se incrementan de manera significativa. El equipo que finalice en la primera posición de la fase de liga será recompensado con 9,9 millones de euros.

La clasificación a los octavos de final se premia con 11 millones de euros, a cuartos de final con 12,5 millones, y a semifinales con 15 millones. Los dos finalistas se aseguran 18,5 millones de euros.

El equipo campeón de la Champions League recibirá un premio adicional de 6,5 millones de euros. Todo esto sin contar los 853 millones de euros destinados a derechos de televisión que se distribuirán entre los clubes participantes.

Visite nuestra sección de Deportes

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube