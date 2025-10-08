Muere el destacado boxeador venezolano Eleazar Aguilera: estuvo meses en coma tras una pelea

Suscríbete a nuestros canales

El boxeo venezolano está de luto. Este miércoles se confirmó el fallecimiento de Eleazar Aguilera, joven promesa del peso completo nacional.

La noticia fue divulgada por Factot Combate, tras varios meses de lucha por su vida en estado de coma.

Aguilera permanecía hospitalizado desde el 6 de abril, cuando sufrió un nocaut durante una pelea en La Guaira. El combate, transmitido por redes sociales, generó controversia desde el primer momento.

Eleazar Aguilera: el golpe que cambió su destino

Durante el octavo asalto, Rosmen Brito conectó varios golpes en la nuca, conocidos como “golpes de conejo”, antes de lanzar el uppercut que dejó a Aguilera inconsciente. Aunque el boxeador se quejó en el ring, el referí no detuvo la pelea.

Los golpes en la nuca están prohibidos por reglamento. Sin embargo, el árbitro decretó el final sin sancionar la acción. Aguilera fue trasladado en camilla y posteriormente inducido al coma.

Familiares y aficionados exigen justicia

La cuenta @justiciaparaeleazar difundió el video del combate, donde se observan las infracciones. Desde entonces, familiares y seguidores han pedido sanciones contra Brito y el equipo arbitral.

La boxeadora profesional Escarlet Cassiani criticó duramente a los organizadores. “Hoy murió ese chico noble que solo quería un futuro. Nadie habló porque no era famoso”, expresó en redes.

La pelea se realizó en el marco de un evento local, donde participaron más de 40 atletas. Aguilera llegaba invicto con récord de 8-0, mientras Brito acumulaba 12 victorias y 2 derrotas.

