Noche de UFC en Qatar: a qué hora y por dónde ver el choque estelar entre Tsarukyan y Hooker

Suscríbete a nuestros canales

La UFC aterriza en Oriente Medio este sábado 22 de noviembre para un esperado evento que podría redefinir el futuro de la división de peso ligero, actualmente gobernada por el campeón español Ilia Topuria, apodado 'El Matador'. Aunque no habrá un cinturón en juego, el ganador del duelo estelar estará en posición de reclamar su oportunidad titular.

El combate estelar

El evento principal en el ABHA Arena de Doha enfrentará a dos pesos ligeros de élite: Arman Tsarukyan (récord 22-3) contra el neozelandés Dan Hooker (récord 24-12). Se ha dicho que el ganador de este encuentro tendrá los argumentos suficientes para enfrentar a Ilia Topuria. Tsarukyan, por ejemplo, ya tuvo una oportunidad a principios de año, pero una lesión de última hora le impidió medirse contra Islam Makhachev, por lo que ahora debe ganarse el puesto nuevamente. Por su parte, Hooker, un veterano de la división, sabe que esta es una gran oportunidad para acercarse a la cima.

El duelo que interesa a Topuria

La cartelera preliminar contará con la participación de un competidor que genera alta expectación en España: Aleksandre Topuria, el hermano mayor del campeón. Aleksandre se medirá al kazajo Bekzat Almakhan en la división de peso gallo, buscando mejorar su estatus tras su primera victoria en la compañía el pasado mes de febrero.

Cartelera principal del UFC Qatar

La acción destacada incluye varios enfrentamientos importantes en distintas divisiones. La cartelera estelar arrancará a la 1:00 p.m. (hora de Venezuela).

Arman Tsarukyan vs Dan Hooker (Peso ligero)

Belal Muhammad vs Ian Machado Garry (Peso wélter)

Volkan Oezdemir vs Alonzo Menifield (Peso semipesado)

Jack Hermansson vs Myktybek Orolbai (Peso wélter)

Serghei Spivac vs Shamil Gaziev (Peso pesado)

Tagir Ulanbekov vs Kyoji Horiguchi (Peso mosca)

Horarios y plataformas de transmisión

El evento iniciará con las preliminares a partir de las 10:00 a.m. (hora de Venezuela) . A continuación, los horarios clave del evento en distintas zonas:

Zona Preliminar Estelar España 4:00 p.m. 7:00 p.m. Venezuela 10:00 a.m. 1:00 p.m. Argentina, Chile 12:00 p.m. 3:00 p.m. Colombia, Perú, Panamá 10:00 a.m. 1:00 p.m. México 9:00 a.m. 12:00 p.m. Este de EE. UU. 11:00 a.m. 2:00 p.m.

¿Dónde ver el UFC Qatar?

España: Eurosport.

Latinoamérica y Estados Unidos: ESPN y la plataforma Disney+.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.