Philip Baker: el único deportista en la historia que ganó un Premio Nobel

Suscríbete a nuestros canales

La historia de Philip John Noel-Baker (1889-1982) es de esas que solo ocurren una vez. Imaginen a un atleta de élite que consigue una medalla olímpica, para luego dejar los spikes y dedicar su vida entera a la política por la paz. Noel-Baker ostenta un título que nadie más tiene: es el único medallista olímpico que ha ganado el Premio Nobel de la Paz. Su vida demuestra que esa misma garra que se usa para ganar en la pista se puede aplicar para conseguir la cooperación global.

La disciplina del atleta de media distancia

La carrera deportiva de Noel-Baker se centró en las pruebas de media distancia, formándose en la prestigiosa Universidad de Cambridge. Su debut fue en Estocolmo 1912, donde mostró su corazón de equipo al sacrificarse como "liebre" o marcapasos para ayudar a su compañero a ganar el oro.

Ocho años después, tras la Primera Guerra Mundial, Noel-Baker asistió a los Juegos Olímpicos de Amberes 1920 como capitán del equipo británico. Fue en esa cita donde consiguió su hito personal: la medalla de plata en los 1.500 metros. Lograr ese metal lo colocó en un pedestal deportivo, pero él ya tenía claro que su verdadero desafío estaba fuera de las pistas.

Un pacifismo forjado entre balas y ambulancias

La vocación de Noel-Baker por la paz no fue teórica; se cocinó a fuego lento en el horror de la Primera Guerra Mundial. Siendo un pacifista de nacimiento (Quaker), decidió no empuñar un arma, pero sí se alistó para servir activamente como conductor de ambulancias en los frentes de Francia e Italia.

Esta experiencia directa en la guerra fue la que lo marcó para siempre. Por su servicio humanitario fue condecorado, y al volver, tenía una certeza absoluta: su trabajo de posguerra debía enfocarse exclusivamente en buscar mecanismos para evitar futuras catástrofes mundiales.

El arquitecto del desarme y la diplomacia de alto vuelo

Después de la guerra, su compromiso lo llevó directo a la diplomacia. Noel-Baker fue pieza clave en la creación de la Sociedad de Naciones (la precursora de la ONU). Más tarde, siguió involucrado en la fundación de las Naciones Unidas, sirviendo como miembro de la delegación británica.

Su labor incansable fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 1959. Este reconocimiento, según se afirmó, se debió a su trabajo de toda una vida a favor de la paz, destacando particularmente su lucha por el desarme multilateral. Todo ese esfuerzo diplomático quedó plasmado en su influyente libro de 1958, The Arms Race: A Programme for World Disarmament. En resumen, la vida de Noel-Baker nos recuerda que la disciplina atlética es una fuerza imparable, incluso cuando el objetivo es la paz mundial.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.