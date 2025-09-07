¿Quién ganará la pelea Canelo vs. Crawford? entrenador responde esta incertidumbre a los fanáticos del boxeo

Suscríbete a nuestros canales

El entrenador Joel Díaz aseguró que la pelea de Saúl “Canelo” Álvarez quien se enfrentará en combate por el título unificado de peso supermediano a Terence Crawford, iniciará de manera equilibrada.

“La pelea será interesante y de ida y vuelta en los primeros cuatro asaltos, a Canelo lo han golpeado pegadores muy fuertes y nunca siquiera se ha inmutado (...) Crawford va a pelear y responder, pero es un peleador inteligente y jugará a lo seguro una vez que esté lastimado”, explicó en entrevista con The Ring, refier el Izquierdazo.

Sin embargo, destacó que tan pronto como el mexicano sienta que Crawford no tiene lo necesario para lastimarlo, “tomará el control”:

“Crawford no va a intercambiar golpes con Canelo en el centro del ring. Ya hemos visto que Crawford ha tambaleado antes, y créanme, Canelo pega más duro que Yuriorkis Gamboa y Egidijus Kavaliauskas”, aseguró.

A su juicio, el mexicano es “el rey del deporte” y si pierde, el boxeo “perderá” mucho.

“Canelo debe ganar, veo a Canelo venciendo a Crawford por una decisión convincente. No hay manera de que Crawford le gane a Canelo”, insistió.

¿Cuándo será la pelea de Canelo vs. Crawford?

En este combate, considerado como “la pelea más grande de los últimos años”, estarán en juego los títulos mundiales del Consejo Mundial de Boxeo, la Asociación Mundial de Boxeo, la Organización Mundial de Boxeo y la Federación Internacional de Boxeo.

La pelea se llevará a cabo el próximo 13 de septiembre en Las Vegas y será transmitida por Netflix.