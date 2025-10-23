Real Madrid vs Juventus: ¿Es capaz la crisis turinesa de desafiar al club merengue?

Suscríbete a nuestros canales

La tercera jornada de la Champions League nos trae un clásico europeo que siempre paraliza al continente: el Real Madrid recibe a la Juventus en el Santiago Bernabéu. Este enfrentamiento se presenta con dos equipos en situaciones diametralmente opuestas, convirtiéndolo en uno de los duelos más intrigantes de la fecha.

El Real Madrid llega en un estado de forma magnífico. El equipo "merengue" ha tenido un inicio de temporada sólido, dominando LaLiga con 24 de 27 puntos posibles y mostrando una eficacia impresionante en la Liga de Campeones, con dos victorias y un balance global de 7-1. Su juego se caracteriza por la disciplina defensiva, la profundidad de su plantilla y una alta efectividad ofensiva, haciendo un uso inteligente de la rotación.

La Juventus, sin embargo, atraviesa un momento complicado. Tras un inicio prometedor, la "Vecchia Signora" acumula seis partidos consecutivos sin ganar, incluyendo su primera derrota de la temporada en Serie A. En la Champions, ha cedido dos empates, aunque con resultados espectaculares como el 4-4 ante el Borussia Dortmund. A pesar de la mala racha y las numerosas bajas, el club turinés es conocido por su fuerte carácter y capacidad para sorprender.

El historial directo reciente es uno de los más ricos de Europa, con una ligera ventaja para la Juventus (7 victorias frente a 6 del Madrid en 15 partidos). No obstante, el último encuentro, un amistoso en el Mundial de Clubes, fue para el Real Madrid (1-0).

Se espera que la gran forma actual del Real Madrid se imponga, con su victoria cotizándose en -220, pero la Juventus (+550) buscará demostrar que su crisis no afectará su rendimiento en el escenario europeo.

Basados en estos datos, el equipo de MeridianoBet te recomienda jugar Más de 2.5 goles anotados por ambos equipos, la cual se cotiza en -165. Si te gustan las opciones más arriesgadas, un 2-0 a favor del club blanco (+700) también es una buena jugada.

