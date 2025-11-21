¡Se calienta UFC Qatar! Tsarukyan agrede a Hooker en el 'cara a cara'

Suscríbete a nuestros canales

El primer evento de la UFC en Qatar ha elevado su temperatura al límite antes de su combate estelar. La pelea entre el armenio Arman Tsarukyan y el neozelandés Dan Hooker se tornó física durante el careo ceremonial del viernes, cuando Tsarukyan arremetió y propinó un tremendo cabezazo a su rival.

El incidente, que se ha hecho viral, se produjo ante la sorpresa de los presentes y estuvo a punto de provocar un altercado físico, justo cuando ambos peleadores se acercaban en el escenario. El descontrol del armenio ha generado polémica, con muchos cuestionando si el impacto podría haber causado una herida que obligara a la cancelación de la pelea.

Hooker había advertido la fricción

La agresión en el careo se produce después de una semana de declaraciones incendiarias de Dan Hooker, cuya disputa con Tsarukyan se remonta a años atrás. Hooker había advertido previamente que no se dejaría intimidar por Tsarukyan, recordando un altercado previo que el armenio tuvo con Bobby Green.

"No soy una persona a la que se pueda intimidar y amedrentar esperando que ceda. Defenderé mi postura siempre", había declarado Hooker.

"El trabajador contra el rico"

La intensa rivalidad ha sido enmarcada por Hooker como un choque de mentalidades y clases sociales, contrastando su origen humilde con la riqueza de su oponente.

El neozelandés calificó la contienda como "el trabajador contra el rico" o "Richie Rich", lanzando una clara crítica a los recursos de su oponente, cuyo padre es dueño de una empresa constructora con un patrimonio que, según se informa, alcanza las nueve cifras.

Hooker expresó sin rodeos su opinión sobre el estilo de vida de su rival: "Me parece un niño rico y mimado, y se comporta como tal". El neozelandés argumentó que él, en cambio, representa la perseverancia, habiendo llegado a la UFC "de la nada" como el primer peleador neozelandés en lograrlo.

Historial de polémicas de Tsarukyan

El altercado en el careo se suma a un historial reciente de polémicas protagonizadas por Tsarukyan. El armenio se había retirado de una pelea por el título en el UFC 311 el día anterior al combate debido a una lesión en la espalda durante el recorte de peso.

Además, en el UFC 300, golpeó a un aficionado durante su salida al octágono, lo que le costó una reducción del 20% en su bolsa de ganancias y una suspensión de varios meses por la Comisión Atlética de Nevada.

A pesar del cabezazo, el combate principal del Fight Night en Qatar sigue en pie. El ganador de este encuentro aspira a obtener una oportunidad por el título de peso ligero, actualmente en manos de Ilia Topuria.

