"Será un partido especial": esto dijo Lionel Messi sobre el próximo encuentro entre Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Conmebol

Suscríbete a nuestros canales

El futbolista argentino Lionel Messi habló sobre la importancia que tendrá el encuentro entre la selección de Argentina y Venezuela en la próxima jornada de las eliminatorias Conmebol.

Pocos minutos después de finalizar la semifinal entre el Inter de Miami y Orlando City por la Leagues Cup, el capitán de la Albiceleste confesó que su partido ante la Vinotinto será "especial".

El último partido de eliminatorias en Argentina

El duelo que se disputará el jueves, 4 de septiembre, en el estadio Monumental, en Buenos Aires, “va a ser un partido muy especial para mí, porque es el último de eliminatorias”, dijo el astro argentino.

“No sé si después habrá amistosos o más partidos”, dijo Messi sobre su futuro con la selección de su país.

A su vez, enfatizó la importancia de este último partido de eliminatorias suramericanas y, especialmente, lo que significa que se realicen en su natal Argentina.

"Sí que es un partido muy especial, donde por eso me va a acompañar mi familia: mi mujer, mis hijos, mis hermanos, mis padres y toda la familia de mi mujer. Lo vamos a vivir de esa manera. No sé qué pasará, pero vamos con esa intención", dijo Messi.

Sus acompañantes estarán en el palco que River, equipo local del estadio Monumental, les reserva en cada partido de la selección, publicó el diario Olé.

Los próximos desafíos para Messi y su selección

En 2026, Argentina disputará partidos amistosos, la Finalísima y la Copa Mundial, aunque Messi no garantizó su presencia.

El diez indicó que este podría ser su último partido de Eliminatorias en tierras argentinas con la camiseta de la Selección, pero añadió que aún no es definitivo.

Sin importar el resultado es su encuentro contra Venezuela en el cierre de la eliminaoria, Argentina terminará como primero en la tabla.

Finalmente, el equipo enfrentará a la selección de Ecuador en Guayaquil, el martes 9 de septiembre, y cerrará su participación en las eliminatorias.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube