¡Sigue la cuenta regresiva! Así quedaron los bombos para el sorteo del Mundial 2026

La FIFA hizo oficial los bombos de cara a la Copa del Mundo 2026 a celebrarse en México, Canadá y Estados Unidos, los cuales determinarán los cruces del esperado torneo

Este procedimiento administrativo es el paso previo indispensable para el sorteo oficial, el cual tiene fecha fijada para el próximo 5 de diciembre. La ceremonia se llevará a cabo en las instalaciones del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, situado en la ciudad de Washington D C., Estados Unidos.

Formato novedoso y polémico

La edición de 2026 marca un hito histórico al incorporar dos cambios sustanciales en su reglamento: será la primera ocasión en que la sede se comparta entre tres naciones y se ampliará el cupo a 48 equipos.

Según la normativa vigente, estas escuadras serán fraccionadas en 12 grupos compuestos por cuatro integrantes cada uno, algo que ha generado debate en la opinión pública, pues ha contado con muchos detractores.

Distribución oficial de los equipos

Con base en el rendimiento deportivo y el ranking actual, la ubicación de las selecciones en los bombos ha quedado configurada de la siguiente manera para el sorteo:

Bombo 1 (Cabezas de serie): Incluye a los tres países anfitriones junto a las potencias mejor posicionadas. La lista la conforman: Estados Unidos, México, Canadá, Argentina, Brasil, Inglaterra, Francia, Portugal, Países Bajos, Alemania, Bélgica y España.

Bombo 2: En este segmento se ubican Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Senegal, Suiza, Japón, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Bombo 3: Este grupo integra a Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Bombo 4: Cierra la clasificación con Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití y Nueva Zelanda. Además, este bombo incluye los cupos pendientes que se definirán posteriormente: Repechaje Europa 1, Repechaje Europa 2, Repechaje Europa 3, Repechaje Europa 4, Repechaje Intercontinental 1 y Repechaje Intercontinental 2.

La conformación de estos bloques asegura el ordenamiento logístico para el desarrollo del certamen en Norteamérica.

