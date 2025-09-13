¿Un penalti define una carrera?: el amargo legado de Roberto Baggio

Suscríbete a nuestros canales

El nombre de Roberto Baggio evoca una mezcla de genialidad y melancolía. Conocido como "Il Divin Codino" (La coleta divina), Baggio es una de las leyendas más queridas del fútbol italiano. Aunque su carrera fue una obra de arte, para muchos, su legado quedó tristemente sellado por un solo momento: el penalti fallado en la final del Mundial de 1994.

La cumbre y la caída en el Mundial de 1994

El Mundial de 1994 en Estados Unidos fue el punto más alto y, a la vez, el más doloroso de la carrera de Baggio. A lo largo del torneo, fue la figura indiscutible de Italia, cargando al equipo sobre sus hombros. En los partidos de octavos, cuartos y semifinales, marcó cinco goles cruciales que le valieron el apodo de "Salvatore" (el salvador). Su actuación fue una de las más grandes exhibiciones individuales en la historia de los Mundiales, cimentando su estatus como héroe nacional.

La final, contra Brasil, culminó en un empate 0-0, y la Copa del Mundo se decidió en una dramática tanda de penaltis. Después de que su compañero Franco Baresi fallara, Baggio se paró frente al balón para ejecutar el último tiro. Lo que vino después es una imagen grabada en la memoria colectiva: el balón se fue por encima del travesaño, y Baggio se quedó con la mirada perdida, con las manos en las caderas, en un momento de pura desolación. Roberto Baggio ha hablado abiertamente sobre el peso de ese instante, afirmando: "aquel penalti me acompañará eternamente. Si hubiera podido desaparecer, lo hubiera hecho. Fue algo que incluso ahora es difícil explicarlo, así de grande es la tristeza que me provocó”.

El difícil regreso y la vida después del error

El fracaso de 1994 persiguió a Baggio durante el resto de su carrera. Aunque continuó jugando a un alto nivel durante una década, nunca volvió a ganar un título importante con la selección nacional. Su carrera en clubes fue una montaña rusa, pasando por gigantes como el AC Milan y el Inter de Milán, donde enfrentó lesiones y problemas con los entrenadores. Sin embargo, en sus últimos años en el modesto Brescia, experimentó un renacimiento. Se convirtió en el líder y el faro del equipo, jugando un fútbol brillante y disfrutando de un amor y un respeto que no había sentido en mucho tiempo. Se retiró en 2004, dejando un vacío en el fútbol italiano, y se despidió como el cuarto máximo goleador de todos los tiempos en la Serie A.

La paz, la privacidad y un nuevo propósito

La parte más reveladora de la vida de Baggio después de 1994 fue su camino personal. Su fe y su conversión al budismo a principios de los 90 fueron una fuente de fortaleza que lo ayudaron a lidiar con la fama, la presión y el peso del penalti fallado. Baggio ha declarado abiertamente cómo su fe le enseñó a encontrar la paz interior y a vivir el momento, sin aferrarse al pasado ni temer al futuro. "Con el budismo aprendí y me dije: ‘tienes que cambiar algo dentro de tu vida’. Era muy cómodo jugar a la víctima y echarle la culpa a los demás de lo que estaba pasando”, expresó, revelando una profunda introspección sobre su dolor.

Después de su retiro, Baggio se alejó casi por completo del ojo público y del mundo del fútbol. Vive una vida tranquila y privada en su villa en el norte de Italia, dedicando su tiempo a su familia y a pasatiempos personales como la caza, una actividad que le permite estar en contacto con la naturaleza y encontrar la calma. A pesar de las constantes ofertas, ha rechazado públicamente roles como entrenador o analista deportivo, una decisión que subraya su deseo de vivir fuera del escrutinio mediático. En lugar de ello, ha utilizado su plataforma para causas humanitarias, sirviendo desde 2010 como Embajador de Buena Voluntad de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), un rol que demuestra su compromiso con los problemas globales más allá del deporte. Su historia es un poderoso recordatorio de que un solo error no define la totalidad de una vida.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.