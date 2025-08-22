Yangel Herrera con posibilidades de salir del Girona: ¿cuánto pide el club español por su ficha?

Suscríbete a nuestros canales

Yangel Herrera se encuentra en el centro de un potencial traspaso al club español Real Sociedad. La operación, que busca reforzar la plantilla de los donostiarras, presenta varios puntos de negociación que, según informaciones recientes, están en proceso de definición.

El periodista Nil Solà, colaborador de medios como Ràdio Girona Esports, Ser Catalunya y Carrusel Deportivo, ha revelado información sobre el estado de las conversaciones. Según su reporte, el Girona ha solicitado el pago de la cláusula de rescisión de Herrera para autorizar su salida.

¿Qué cifras se manejan?

La cifra exacta de dicha cláusula es objeto de diferentes reportes: Nil Solà la sitúa en 25 millones de euros, mientras que el portal especializado Transfermarkt la estima en 30 millones de euros.

A pesar de estas cifras, el valor de mercado actual de Yangel Herrera, según Transfermarkt, es de 15 millones de euros, cantidad que se alinea más con lo que la Real Sociedad estaría dispuesta a desembolsar.

Posible trueque y obstáculos en la negociación

Para facilitar el acuerdo, ha surgido la posibilidad de incluir a otro jugador en la transacción. Se ha planteado un trueque que implicaría al delantero nigeriano Umar Sadiq, actualmente en la Real Sociedad. La aceptación de Sadiq de unirse al Girona podría ser un factor determinante para destrabar el fichaje de Herrera.

Aun así, la negociación enfrenta una dificultad adicional: Yangel Herrera es una pieza fundamental en la alineación del Girona, dirigido por el entrenador Míchel.

El mediocampista ha construido una sólida trayectoria en el fútbol español, con 180 partidos disputados en La Liga.

Visite nuestra sección de Deportes

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube