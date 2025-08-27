Así se cotiza el peso colombiano frente al dólar este 27 de agosto

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles, 27 de agosto de 2025, el Banco de la República de Colombia estableció el precio del dólar en 4.044,51 pesos colombianos, por compra.

Este costo de la moneda estadounidense refleja una pequeña variación en comparación con el precio de este martes, el cual se mantuvo en 4.017,44 pesos por dólar.

Asimismo, el Banco Central colombiano informa que el valor del peso colombiano puede cambiar en las distintas casas de cambio, según la tarifa dispuesta para la compra y venta de la divisa.

Por su parte, el portal Dolar Hoy informó que las casas de cambio compran la divisa americana en 3.930 pesos. Mientras que el precio de venta es de 4.020 pesos por dólar.

