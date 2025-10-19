¡Bomba política! Trump lanza grave acusación contra Petro y corta ayuda clave a Colombia

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 19 de octubre, el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, lanzó una grave acusación contra su homólogo Gustavo Petro.

El mandatario estadounidense se pronunció a través de Truth Social.

Trump lanza grave acusación contra Petro y corta ayuda clave a Colombia

En tal sentido, anunció el fin de la ayuda financiera a Colombia por su inacción en la lucha contra el narcotráfico, y describió a su homólogo colombiano, Gustavo Prieto, como "un líder del narcotráfico".



"El presidente colombiano Gustavo Petro es un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas, tanto en campos grandes como pequeños, por toda Colombia. Se ha convertido, con diferencia, en el mayor negocio de Colombia, y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala de EEUU.", indicó.



"A partir de hoy, estos pagos, o cualquier otra forma de pago o subsidio, dejarán de hacerse a Colombia. El propósito de esta producción de drogas es la venta masiva de productos a Estados Unidos, causando muerte, destrucción y estragos", añadió el mandatario.



Además, amenazó con que si Petro no cerraba "estos campos de exterminio de inmediato", Estados Unidos "se los cerrará".

