Claves del operativo en el Himalaya: cientos de senderistas aún esperan evacuación

Una intensa tormenta de nieve sorprendió a centenares de senderistas en el valle de Gama, en la cara oriental del monte Everest.

El fenómeno ocurrió la noche del 4 de octubre, en plena temporada alta de turismo por la ‘Semana Dorada’ en China, que moviliza a miles de excursionistas hacia zonas de alta montaña, Según la cadena estatal CCTV.

Aunque más de 350 personas ya fueron evacuadas, las autoridades confirmaron que más de 200 senderistas aún permanecen en ruta, avanzando por etapas hacia el poblado de Qudang.

Senderistas en ruta: frío extremo, rescate escalonado y testimonios de supervivencia

La evacuación continúa bajo la guía de brigadas organizadas por el gobierno local de Tingri, mientras residentes colaboran en la remoción de nieve que bloquea los accesos.

Los equipos de rescate aseguran que todos los senderistas están localizados y en proceso de descenso.

Chen Geshuang, parte de un grupo de 18 montañistas, relató que enfrentaron temperaturas extremas y riesgo de hipotermia. “El guía dijo que nunca había visto un tiempo así en octubre. Y ocurrió de forma muy repentina”, afirmó.

Su equipo descendió el domingo tras una noche de relámpagos y nevadas intensas. “De vuelta a la aldea, comimos y por fin entramos en calor”, dijo Chen, visiblemente emocionado.

Condiciones extremas y falta de visibilidad

Eric Wen, otro sobreviviente, explicó que su grupo no logró ver el Everest debido a las constantes lluvias y nevadas. “Más de diez de nosotros estábamos en una tienda grande. Apenas dormimos. Nevaba demasiado fuerte”, contó.

Debían retirar nieve cada diez minutos para evitar el colapso de las carpas. Guías con años de experiencia aseguran no haber presenciado un fenómeno similar en esta época del año.

Cierre de rutas y presión turística

El Gobierno de Tingri mantiene cerrados temporalmente los accesos al monte Cho Oyu, el valle Rongxia y el área escénica del Everest. La acumulación de nieve y hielo impide la reapertura inmediata.

La tormenta coincidió con la ‘Semana Dorada’, uno de los principales periodos vacacionales en China. La afluencia masiva de turistas elevó la presión sobre rutas como la del valle de Gama, ubicada a más de 4.000 metros de altitud.

Montaña de cadáveres: el otro drama del Everest

Aunque no se reportan fallecidos en este incidente, el Everest acumula más de 300 cuerpos de alpinistas que nunca fueron recuperados.

Las condiciones extremas, la altitud y el riesgo logístico hacen que muchos cadáveres permanezcan en la montaña durante décadas.

Este nuevo episodio refuerza el llamado de expertos a mejorar los protocolos de seguridad, monitoreo climático y preparación física en travesías de alta montaña.

El operativo de rescate sigue activo y se espera que todos los senderistas lleguen a Qudang en las próximas horas.

