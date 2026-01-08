Dominicana rompe récord al registrar más de 11 millones de visitantes durante el 2025

Suscríbete a nuestros canales

Unos 11,6 millones de visitantes durante el 2025, recibió la República Dominicana, lo que es catalogado por las autoridades de la isla antillana como un récord.

David Collado, ministro de turismo del país, informó este jueves que la cifra superó al año pasado. Indicó un crecimiento de 4,3% por encima del 2024.

La mayor cantidad de turistas llegaron a la isla por vía aérea (8,8 millones), mientras que el resto, 2.8 millones, llegaron en cruceros.



"Esas llegadas, por las vías aérea y marítima, marcaron otro récord anual histórico país, al recibir 11.676.901 de visitantes", expresó el ministro Collado y refirió la agencia de noticias EFE.



El funcionario indicó que solo en el mes de diciembre el país recibió más de 1,3 millones de visitantes, lo que supone un 14,2 % más respecto a 2024.

¿De dónde provienen?



Según las autoridades dominicanas, la mayoría de los turistas que llegaron durante el 2025 llegaron de Estados Unidos, Canadá, Argentina y Colombia, detalló Collado.



En tanto, los aeropuertos que más turistas recibieron en el año recién finalizado fueron Punta Cana con 51%, Las Américas (28 %), Cibao (12 %), Puerto Plata (4 %), el Higüero (2,5 %) y La Romana (2,5 %)



El funcionario también manifestó que la ocupación hotelera superó 71 % durante todo el año, mientras que los niveles de satisfacción de los turistas fue un 4,4 en una medición de 5, según reseña EFE.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube