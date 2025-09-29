El vértigo hecho ingeniería: China Inaugura el puente más alto del mundo sobre un "abismo"

Suscríbete a nuestros canales

China ha inaugurado el puente más alto del mundo, una hazaña monumental de ingeniería que transformará la conectividad en la montañosa provincia de Guizhou.

El Puente sobre el Gran Cañón de Huajiang (Huajiang Grand Canyon Bridge) abrió al tráfico este domingo en la mañana, después de tres años de construcción. Su impacto es inmediato y espectacular: un viaje sobre el profundo cañón que antes tomaba más de dos horas se ha reducido a solo dos minutos.

Un gigante de la ingeniería China

La nueva estructura se alza a 625 metros sobre el río Beipan, lo que lo hace casi nueve veces más alto que el famoso Puente Golden Gate de San Francisco.

Con una envergadura de su soporte principal de 1.420 metros , es el puente colgante de celosía de acero con el vano más largo del mundo construido en terreno montañoso.

La estructura de 2.890 metros de largo cruza el Gran Cañón de Huajiang, apodado la "grieta de la Tierra".

Innovación y superación de barreras

La jefa del departamento de transporte provincial, Zhang Yin, destacó que el proyecto es un "emblema" de la tecnología del país, incorporando múltiples avances.

Para superar los enormes desafíos del cañón, el equipo de construcción utilizó:

Sistemas de monitoreo inteligentes y drones .

Materiales de ultra alta resistencia .

Tecnología de navegación satelital para lograr una precisión a nivel de milímetro a gran altura.

