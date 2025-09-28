Tiroteo en Michigan: identifican al atacante y revelan nuevos detalles del caso

Suscríbete a nuestros canales

El tiroteo y posterior incendio en un templo religioso en Estados Unidos dejó como saldo el fallecimiento de dos personas y varias más heridas, además de graves daños a la infraestructura del lugar de culto.

La policía desplegó un amplio operativo de seguridad tras los primeros reportes de emergencia.

De acuerdo con lo reseñado por el portal web NBC News, testigos relataron que el atacante utilizó su vehículo para impactar contra el edificio antes de iniciar un incendio y disparar hacia los asistentes que participaban en la congregación dominical.

Las labores de rescate se prolongaron por varias horas debido a la magnitud de las llamas y al riesgo de colapso parcial de la estructura.

El agresor: esto es lo que se sabe hasta el momento

La policía confirmó que el sospechoso era un hombre de 40 años, residente de Burton, identificado como Thomas Jacob Sanford, quien irrumpió durante la mañana en medio de un servicio religioso. El hecho dejó al menos ocho heridos, entre ellos una persona en estado crítico.

Los agentes lograron contener la situación minutos después de la primera llamada de auxilio. Sanford fue abatido en el estacionamiento de la iglesia tras enfrentarse a dos oficiales que acudieron al lugar de los hechos.

Investigación en curso

Las autoridades explicaron que varias agencias federales, entre ellas el FBI y la ATF, colaboran en las investigaciones para esclarecer los motivos del ataque y confirmar si existen más víctimas en el lugar.

También se mantiene un cerco en la residencia del sospechoso en Burton, Michigan, mientras se indaga en sus antecedentes y posibles vínculos con la iglesia.

El ataque ocurrió en un templo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en la localidad de Grand Blanc, a menos de 15 kilómetros de Flint, donde equipos de emergencia instalaron puntos de reunificación para familiares y testigos. La comunidad permanece bajo resguardo mientras se desarrollan las indagaciones oficiales.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube