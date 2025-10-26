Esta es la enfermedad de nuestros tiempos según el papa León XIV: conozca su reflexión

Suscríbete a nuestros canales

Los fieles católicos asistieron masivamente a la Audiencia General del Santo Padre en la Plaza de San Pedro este miércoles.

Las largas filas se formaron desde tempranas horas de la mañana, un evento habitual que demuestra el fuerte interés por participar en la ceremonia semanal, para asegurar un buen lugar cerca de la Basílica y presenciar el recorrido del Papa en el papamóvil, que generalmente ocurre entre las 9:30 y 10:00 horas, refiere EFE.

En la catequesis, el Papa León XIV centró su reflexión en la tristeza, una de las "enfermedades" que, a su juicio, afecta a la sociedad contemporánea.

El Sumo Pontífice describió la tristeza como un sentimiento de pena y vacío que lleva a la persona a perder el sentido y la fuerza vital, produciendo desolación y desesperanza.

El Papa destacó que la resurrección de Jesucristo constituye el evento central de la fe cristiana y representa el remedio para sanar esta aflicción espiritual.

El Santo Padre utilizó el relato bíblico de los discípulos de Emaús para ilustrar cómo la fe transforma la tristeza.

Explicó que, tras la muerte de Jesús, el Señor sale al encuentro de los discípulos afligidos, que no logran reconocerlo a causa de su dolor. Al explicarles las Escrituras, Jesús les permitió comprender el misterio de la cruz, abriendo sus corazones a la esperanza.

Finalmente, al reconocer a Jesús en la fracción del Pan, renació la alegría en ellos. El mensaje del Papa enfatiza que la resurrección cambia todo e infunde una nueva esperanza que salva y sustenta las vidas de los creyentes.