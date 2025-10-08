"Estamos muy cerca de un acuerdo en Oriente Medio": afirma Trump luego de recibir un mensaje al oído

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que están muy cerca de alcanzar un acuerdo para frenar la guerra en Medio Oriente.
"Acabo de recibir una nota del Secretario de Estado que dice que estamos muy cerca de un acuerdo en Oriente Medio y que será necesario hacerlo con bastante rapidez", afirmó durante una mesa redonda frente a los periodistas sobre el combate de su Gobierno al movimiento antifascista.
La fiscal General, Pam Bondi, hablaba, cuando Rubio irrumpió y le entregó un papel a Trump en el que estaba escrito el mensaje.
Luego, el secretario se acercó y le dijo algo al oído mientras el presidente leía el mensaje.
Viaje de Trump a Oriente Medio
Marco Rubio, dijo que el presidente Trump podría “potencialmente” viajar a Medio Oriente si se alcanza un acuerdo en el conflicto de Gaza..
“El presidente tendrá que tomar esa decisión, pero anticipo que estaría interesado en hacerlo, si el momento lo permite. Como dije, hoy se ha logrado un buen progreso, los acontecimientos se están moviendo en una buena dirección, pero todavía queda trabajo por hacer”, dijo Rubio a los periodistas en el Capitolio.
“Hemos estado aquí antes en el pasado y nos hemos decepcionado, así que… pero sé que se está haciendo mucho trabajo duro en esto, y los acontecimientos están ocurriendo cada hora”.
