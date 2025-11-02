Investigan explosión que deja más de 20 muertos y múltiples heridos en Hermosillo: Fiscalía da detalles del siniestro

Suscríbete a nuestros canales

Una tragedia sacudió a Hermosillo, capital del estado mexicano de Sonora, tras la explosión ocurrida el pasado sábado, dejando un saldo de al menos 23 personas fallecidas y 12 heridas.

De acuerdo con el medio mexicano, El Universal, el suceso, que se produjo en una sucursal de la cadena Waldo's, conmocionó a la comunidad, especialmente por la confirmación de que entre las víctimas mortales se encuentran varios menores de edad.

Las autoridades locales activaron todos los protocolos de emergencia para asistir a los afectados e iniciaron una investigación para esclarecer las causas del siniestro.

Explosión deja númerosas víctimas

La explosión se registró al filo de las 14:00 horas local, provocando el cierre de comercios aledaños para evitar la propagación del fuego.

Imágenes difundidas muestran la fachada del supermercado destruida y ventanales rotos, así como una gran mancha negra producto del incendio.

Como medida preventiva y en respeto a las víctimas, las autoridades solicitaron a la población evitar la zona y se vieron obligadas a cancelar celebraciones programadas en la ciudad con motivo del Día de Muertos.

Causa probable de la exposición

La mayoría de las víctimas sucumbieron debido a la inhalación de gases tóxicos generados por el incendio que siguió a la detonación.

Los equipos de rescate trabajaron en el área acordonada, mientras que los heridos fueron trasladados a distintos hospitales de la ciudad para recibir atención médica urgente.

El Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, y otras autoridades estatales expresaron su profundo dolor por lo ocurrido, asegurando que el gobierno brindará todo el apoyo necesario a las familias en este momento de duelo.

La Fiscalía General de Justicia de Sonora, a cargo de Gustavo Salas, informó que el evento es considerado "accidental". Las primeras indagaciones se centran en un posible fallo en un transformador eléctrico ubicado dentro del local comercial como el origen del siniestro.

Las autoridades fueron enfáticas al señalar que, hasta el momento, "no tenemos ningún indicio" que sugiera que el incendio haya sido de naturaleza intencional o un ataque contra civiles, descartando la posibilidad de un acto violento.

Víctimas y proceso de identificación

El Fiscal Gustavo Salas confirmó la lamentable pérdida de vidas, incluyendo a niños, aunque la cifra exacta de menores no fue detallada debido a que el proceso de identificación de los cuerpos aún está en curso.

Las 12 personas que resultaron heridas se encuentran recibiendo tratamiento en centros de salud de Hermosillo. La prensa local reportó que muchos clientes quedaron atrapados entre las llamas tras la explosión, mientras buscaban refugio dentro de la tienda, lo que contribuyó al alto número de fallecidos.

¿Qué dijeron las autoridades?

El Gobernador Alfonso Durazo manifestó su compromiso con la "investigación exhaustiva y transparente" para determinar las responsabilidades.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, utilizó la red social X para enviar sus condolencias a las familias y seres queridos de los fallecidos.

La tienda Waldo's, a través de un comunicado en redes, expresó su pesar y prometió colaborar "de manera transparente y responsable" con las autoridades en las pesquisas.

