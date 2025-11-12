Pueblos indígenas y activistas quiebran la calma en cumbre de la ONU: dos guardias heridos

Suscríbete a nuestros canales

Recientemente, la calma de las negociaciones en una reunión de la Organización de las Naciones Unidas, en Brasil, se vio interrumpida por una protesta.

De acuerdo con los reportes de EFE, activistas ambientales y, principalmente, representantes de los pueblos indígenas llevaron sus reclamos del exterior a los pasillos de la cumbre, exigiendo un cambio real y urgente.

Su acción puso de relieve la tensión entre las conversaciones de alto nivel y la realidad de las comunidades que viven en la primera línea de la crisis ecológica.

¿Qué ocurrió en la cumbre de Brasil?

Con cánticos, danzas tradicionales y gritos de guerra, los manifestantes lograron ingresar a la Zona Azul, el área habitualmente restringida para los diplomáticos y negociadores internacionales en la COP30.

Su objetivo era exigir una “transición energética justa” y el derecho de los pueblos originarios a participar directamente en la definición del destino de sus territorios y del clima global.

Las autoridades confirmaron que el incidente dejó un saldo de dos guardias con heridas leves y daños menores en las entradas del edificio.

A pesar del choque, los organizadores indicaron que el cronograma de negociaciones continuó sin mayores alteraciones. Pasados unos minutos, el equipo de seguridad de la ONU finalmente expulsó a los manifestantes de la zona restringida.

El grito central: "¡La Crisis climática es de salud!"

Entre los cánticos de la movilización, uno fue “¡La crisis climática es una crisis de salud!”. Esta consigna fue impulsada por los profesionales sanitarios que marcharon junto a los indígenas amazónicos.

La conexión entre el clima y la salud se siente de forma dramática en la Amazonía, donde se ubica Belém y que en 2024 experimentó una sequía histórica agravada por múltiples incendios:

Además se reportó un incremento en casos de enfermedades respiratorias y también de dengue, ya que las temperaturas más altas aceleran la reproducción del mosquito transmisor.

La infectóloga Lena Peres (63), quien trabaja para el Ministerio de Salud brasileño, afirmó a EFE: "Viví décadas en Belém y nunca tuve dengue; ahora todo el mundo lo contrae... se ha convertido en una enfermedad urbana". Peres concluyó que el calentamiento global ha disparado además las enfermedades cardiovasculares y renales, por lo que “ya no se puede no hacer la conexión entre cambio climático y salud”.

Consignas contra la destrucción amazónica

Las consignas de la movilización fueron un llamado directo a los gobiernos y corporaciones. Frases como “Nuestra tierra no está en venta” y “Por el derecho a existir, los pueblos se levantan” resonaron con fuerza.

Los participantes señalaron que la cumbre se celebra en Brasil, pero los proyectos de extracción y la infraestructura destructiva siguen amenazando la Amazonía.

Los efectos del calentamiento global no se limitan al trópico. La médica de familia Melissa Lem, que atiende pacientes en Canadá (a miles de kilómetros de la Amazonía), compartió cómo debe lidiar con el impacto de temporadas de incendios forestales cada vez más intensas en la salud de su comunidad.

En este escenario global, los médicos que participaron en la protesta demandaron la detención inmediata de la extracción de combustibles fósiles, la principal causa de la crisis.

Además, recalcaron la necesidad de implementar soluciones a corto plazo para enfrentar las consecuencias que ya son una realidad ineludible.

Una marcha de miles en Belém

La acción que culminó en la Zona Azul fue el resultado de una marcha que recorrió 1,5 kilómetros. En total, la movilización reunió a unas 3.000 personas, incluyendo miembros de la Marcha Global Salud y Clima, así como estudiantes y otros activistas.

Los manifestantes lograron llegar hasta la zona de acreditación, donde fueron contenidos por un cordón policial, desencadenando empujones y momentos de tensión.

