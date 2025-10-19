Segunda vuelta electoral en Bolivia: inician escrutinio de las mesas electorales

Suscríbete a nuestros canales

Las elecciones presidenciales en Bolivia concluyeron a las 16.00 hora local de este domingo, con el cierre de más de 34 mil mesas electorales.

En tal sentido, las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) comenzaron a llevar a cabo el escrutinio de estás mesas tras ocho horas de jornada.

El presidente en funciones del TSE, Óscar Hassenteufel, resaltó que el 100% de las mesas electorales funcionaron "sin ningún problema para recibir el voto de todos los bolivianos".

Agregó que el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre) ofrecerá información entre las 20.00 y 21.00 hora local, datos que no sustituyen al cómputo oficial que el TSE espera concluir el miércoles o, como mucho, "hasta el jueves en la mañana".

Normalidad

Además, celebró que la jornada electoral transcurrió con absoluta "normalidad".

"En comparación a la primera vuelta, de manera más armónica y sin incidentes de consideración", recordó.

El senador centrista Rodrigo Paz Pereira y el expresidente conservador Jorge Tuto Quiroga (2001-2002) fueron los dos candidatos más votados en agosto, aunque ninguno obtuvo el porcentaje suficiente para proclamarse vencedor en la primera vuelta.

El ganador tomará juramento como nuevo presidente del país el próximo 8 de noviembre, lo que supondrá también el fin de los 20 años de los Gobiernos del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS).