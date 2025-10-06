Servicios

Consulado de Venezuela en Panamá regresa: la sede activa trámites hoy, 6 de octubre

La información fue confirmada a través de las redes sociales del ente diplomático.

Por Jheilyn Cermeño
Lunes, 06 de octubre de 2025 a las 11:55 am

Desde este lunes 6 de octubre, regresa el Consulado de Venezuela en Panamá con una jornada especial.

De acuerdo con el reporte oficial, los venezolanos residenciados en ese país podrán acceder a un operativo de pasaportes y prórrogas.

Consulado de Venezuela en Panamá regresa

La actividad se llevará a cabo en la sede única de la oficina consular en Obarrio.

Hasta este martes 7 de octubre, solo habrá jornada especial de entrega de pasaportes y prórrogas en horario de 8:30 am a 3:00 pm.

Mientras que, para el miércoles 8 de octubre, el consulado retomará sus operaciones regulares para el resto de trámites consulares.

¿Cómo puedo hacer el retiro de pasaportes?

  • Se debe ingresar al link que está en el perfil de Instagram y seleccionar pasaporte octubre 2025.
  • Ubicar en el buscador por nombre y apellido.
  • Adultos: cédula de identidad venezolana o pasaporte. (Debe ser retirado por el titular).
  • Niños, niñas y adolescentes: Acta de nacimiento. Trámites únicamente por el titular. Cédula de identidad venezolana o pasaporte.

¿Cómo puedo hacer el retiro de prórrogas?

  • Se debe ingresar al link que está en el perfil de Instagram y seleccionar prórrogas octubre 2025.
  • Ubicar en el buscador por nombre y apellido.
  • Adultos: cédula de identidad venezolana o pasaporte. (Debe ser retirado por el titular).
  • Traer el pasaporte venezolano asociado a la solicitud de prórroga. Realizar el pago en caja, efectivo, correspondiente al arancel consular $120 (adultos).

