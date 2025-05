Niña peruana se viraliza al ser traductora en aeropuerto de Estados Unidos: ayudó a una familia migrante

Suscríbete a nuestros canales

Una pequeña de siete años de nacionalidad peruana, se ha viralizado en redes sociales, luego de que brindó asistencia de traducción a una familia migrante que tenía problemas para presentar la documentación ante las autoridades en un aeropuerto de Estados unidos.

Kiatsumi Milagros Canturín Torres, no dudó en brindar la ayuda a una señora e hijos de habla hispana que presentaba problemas con una autoridad quien le estaba solicitando documentación para poder abordar su vuelo, ya que se encontraban realizando un viaje de emergencia.

En el vídeo que ha alcanzado más de 52 mil millones de reproducciones en TikTok ha sido aplaudido por la comunidad migrante en Estados Unidos, debido a que en algunos casos, sólo unos cuantos integrantes de una familia saben hablar en inglés, o ninguno, lo que se puede ver más dificultado ante las nuevas medidas de Donald Trump sobre el idioma.

“Do they have another passport? I need to scan” -le dice la señora del aeropuerto a Kiatsumi, quien le pregunta a la familia: “¿Tú hijo tiene otro pasaporte, lo necesita para escanear?“.

Aunque, viajaban con pasaporte de emergencia, la familia pudo abordar su vuelo en Estados Unidos gracias a la asistencia de la menor peruana, que continúo ayudándolos en la traducción de inglés a español hasta pasar los filtros de seguridad, a pesar de las políticas de identificación para viajar en vuelos nacionales, Real ID.

Aunque, la menor tuvo algunas dificultades a la hora de la traducción, y hasta señaló sentir malestar en su “pancita” por la presión que estaba pasando en ese momento, la paciencia fue fundamental para que Kiatsumi ayudará esta familia migrante a realizar su vuelo en Estados Unidos.

Por su parte, en comentarios de TikTok, el actuar de la niña a conmovido a los usuarios de internet, quienes han aplaudido este acto noble que realizan las infancias, ya que no es el único caso que se registra en redes sociales de niños asistiendo a familias migrantes en la traducción durante trámites públicos.

“Woow! Hasta yo me sentí orgullosa por esa por esa pequeña”

“Amo este tipo de videos de niños traductores”

“La gente crítica, cuando debería estar admirándolos porque una niña tan pequeña ya habla inglés”

"Que orgullo, yo aquí luchando con el verbo ‘To be”

“Eso se llama, aprender por inmersión, el entorno ayuda demasiado, habla inglés por haber vivido en USA y habla español por la familia, felicidades que orgullo de pequeña”, señalan algunos comentarios.







Visite nuestra sección de Migración

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube