Bloomberg: la Casa Blanca convoca a Repsol y otras petroleras para abordar el sector en Venezuela

Gobierno de Estados Unidos citó a las principales compañías petroleras internacionales, incluyendo a la española Repsol, para una reunión de urgencia este viernes con el objetivo de analizar el panorama actual de la industria petrolera en el país.

La administración de Donald Trump busca establecer un diálogo con los actores clave del sector energético, informó Bloomberg. La convocatoria se produce una semana después de la operación estadounidense en territorio venezolano que resultó en la captura del presidente Nicolás Maduro.

¿Cuál es la situación operativa de Repsol en el país?

Repsol destaca como la empresa española con mayor exposición estratégica en el país, donde mantiene presencia desde hace tres décadas. Actualmente, la compañía gestiona derechos mineros sobre una superficie bruta de 2.187 kilómetros cuadrados, de los cuales solo 280 kilómetros cuadrados se encuentran en fase de desarrollo activo.

Durante el año 2024, la producción neta de la firma en suelo venezolano registró un volumen de 24 millones de barriles equivalentes de petróleo (Mbep). La mayor parte de este recurso corresponde a gas natural destinado al consumo interno, específicamente para el funcionamiento de las plantas de generación eléctrica de Venezuela.

Restricciones vigentes y producción actual

