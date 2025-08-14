Cabello: Marco Rubio prepara un "Gedeón parte 2" para ganar el apoyo de Donald Trump

Suscríbete a nuestros canales

El Secretario de Estado de los Estados Unidos (EEUU) prepara una Operación “Gedeón parte 2” en Venezuela.

Así lo denunció este miércoles el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, en su programa “Con el Mazo Dando”.

“Él (Marco Rubio) necesita darle alguna victoria a Donald Trump (presidente de EEUU) para que lo apoye a la nominación de vicepresidente o presidente (en las elecciones de ese país en el 2018)”, indicó Cabello.

Agregó que “tienen hasta un departamento para generar falsos positivos”.

“Vienen por un intento de desgaste contra nuestro pueblo. Mientras intentan seducir a nuestros militares ofreciéndoles castillos”, dijo Cabello.

Operación Gedeón

La Operación Gedeón fue llevada a cabo el 3 de mayo de 2020, por un grupo de exmilitares venezolanos que desertaron de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y tres miembros de un equipo privado de seguridad de Estados Unidos.

Estos, intentaron ingresar a Venezuela a través de los estados La Guaira y Aragua.

Por este hecho, la jueza Hennit López del Tribunal 1° de juicio con competencia en terrorismo condenó a 29 ciudadanos a penas de entre 21 y 30 años de prisión por los delitos de terrorismo, traición, conspiración, rebelión, tráfico de armas de guerra y asociación para delinquir.