Calendario

Feriados bancarios y no laborables para el mes de octubre en Venezuela

Por Robert Lobo
Lunes, 29 de septiembre de 2025 a las 03:00 pm
Feriados bancarios y no laborables para el mes de octubre en Venezuela

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (SUDEBAN), organismo gubernamental encargado de supervisar y regular el sector financiero del país, establece los feriados bancarios para el mes de octubre del año 2025.

La SUDEBAN es una institución autónoma adscrita al Ministerio del Poder Popular para las Finanzas, con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento y estabilidad del mercado financiero venezolano.

Feriados bancarios:

No hay

Feriados nacionales:

12 de octubre, Día de la resistencia indígena (cae domingo)

También puede visitar nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
EEUU
Internacionales
Miami
belleza
Estados Unidos
Lunes 29 de Septiembre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América