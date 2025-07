Héctor Rodríguez explica por qué las escuelas seguirán abiertas en vacaciones y revela fecha oficial del nuevo año escolar

Suscríbete a nuestros canales

Este martes 15 de julio, el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, explicó por qué las escuelas seguirán abiertas en vacaciones y reveló la fecha oficial del nuevo año escolar.

El titular del despacho de Educación anunció que las escuelas permanecerán abiertas en vacaciones y se mantendrá activo el Plan de Alimentación Escolar (PAE) para los niños.



"Eso no quiere decir que no vamos a respetar el tiempo sagrado de descanso de los maestros y maestras, sino que se quedarán con nosotros los maestros que así lo deseen, junto a la comunidad", aclaró Rodríguez, según el reporte en NDP.



Rodríguez dijo que las vacaciones servirán para buscar a jóvenes y pequeños que aún no estén escolarizados, así como para seguir rehabilitando instituciones.



De igual modo, destacó que el 8 de septiembre comenzarán las actividades administrativas de los colegios y el 15 las clases.

Héctor Rodríguez y las escuelas rehabilitadas

El ministro de Educación también ofreció un balance de las escuelas rehabilitadas.

La meta de rehabilitar 100 escuelas al mes sobrepasó las 140, lo que eleva a 900 las intervenciones en lo que va de 2025, aseguró Rodríguez.



Durante la supervisión a la Unidad Educativa Estadal Dr. Francisco Espejo, en Petare, estado Miranda, enfatizó que se superó la meta.



Asimismo, instó a la comunidad a supervisar que las escuelas renovadas tengan el mantenimiento adecuado para que perduren los trabajos que ejecutan en conjunto el gobierno nacional, en sus tres niveles, y las comunidades.



Por otra parte, reveló que este año son formados 190.000 docentes especialistas, "lo que va a ayudar a mejorar la calidad educativa".

