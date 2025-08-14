Inameh última hora: lluvias moderadas y actividad eléctrica por el paso de la onda tropical N.º 26 en estas regiones de Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Para este jueves 14 de agosto, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) advirtió de cielo nublado con lluvias moderadas y actividad eléctrica por el paso de la onda tropical N.º 26 en varias regiones de Venezuela.

En horas de la mañana se prevé cielo nublado con lluvias moderadas y actividad eléctrica en la Guayana Esequiba, Bolívar y Amazonas.

De acuerdo con el Inameh, estas precipitaciones se extenderán de forma aislada hacia el sur de los Llanos, específicamente hacia Apure y Barinas.

En la región andina (Mérida, Trujillo), se prevén lluvias y lloviznas persistentes, mientras que en zonas montañosas de Distrito Capital, Miranda, Aragua y Carabobo se esperan lloviznas dispersas. El resto del país presentará cielo parcialmente nublado con baja probabilidad de precipitaciones.

¿Cómo será el clima en la tarde y noche según el Inameh?

Durante la tarde y noche, la actividad de precipitaciones aumentará y se expandirá. Las lluvias moderadas a fuertes y la actividad eléctrica afectarán principalmente la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Guárico, Cojedes, Portuguesa, Barinas y Apure.

Además, en la región andina (Táchira, Mérida, Trujillo) continuará con lluvias y lloviznas, con posibles lluvias o chubascos en valles y piedemonte.

Por otra parte, el pronóstico del Inameh estima que, hacia el occidente, en el sur del Zulia, se prevén chubascos dispersos.

En la región Central (Miranda, Distrito Capital, La Guaira, Aragua, Carabobo), se esperan chubascos y tormentas aisladas, especialmente en zonas de montaña.

Para los estados Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Anzoátegui, Falcón y Yaracuy se mantendrá una menor probabilidad de precipitaciones.

