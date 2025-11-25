Lista de aerolíneas que mantienen operaciones desde y hacia Venezuela: vuelos reprogramados para Madrid

Suscríbete a nuestros canales

Varias aerolíneas de alcance nacional e internacional han ratificado la continuidad de sus servicios en Venezuela, a pesar de las recientes cancelaciones reportadas por otras compañías internacionales.

Las empresas nacionales Conviasa, Avior, Laser, Estelar, Aerocaribe, Aeropostal, Rutaca, y la internacional Copa Airlines, mantienen sus funciones en el espacio aéreo venezolano.

Entretanto, las aerolíneas Laser y Estelar informaron que sus vuelos en la ruta de Madrid a Caracas serían reprogramados por motivos operacionales.

Esta confirmación ocurre en un contexto de suspensiones de rutas por parte de varias líneas aéreas extranjeras, una situación que ha sido relacionada con una advertencia emitida por la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos.

Descartan que exista un cierre del espacio aéreo venezolano

La presidenta de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (Avavit), Vicky Herrera, ofreció declaraciones sobre la decisión de estas aerolíneas internacionales de detener temporalmente sus conexiones hacia y desde el país.

"No hay cierre del espacio aéreo nacional y no existe una orden interna para restricción de vuelos," puntualizó la presidenta de Avavit, refiriéndose a los procedimientos aplicados por las autoridades locales.

Alerta de la FAA afectó al menos a 33 vuelos

Avavit precisó que el aviso de seguridad de la autoridad aeronáutica estadounidense ha afectado directamente a un mínimo de 33 frecuencias de vuelos semanales que tenían como destino el país. Las aerolíneas que continúan operando aseguraron a sus usuarios que mantendrán la programación de vuelos según lo previsto.

Aunque las empresas no han ofrecido confirmaciones oficiales que vinculen su decisión directamente al aviso de la FAA, se ha asociado el cese de operaciones de compañías como Avianca (Colombia), TAP (Portugal), Iberia (España), GOL (Brasil), Latam (Chile), Turkish Airlines (Turquía), Caribbean Airlines (Trinidad y Tobago), Air Europa y Plus Ultra (España).

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube