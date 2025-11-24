Clima

¡Saca tu paraguas! Inameh pronostica lluvias en estos estados del país

"Se observa incremento de la cobertura nubosa en la mayor parte del territorio nacional"

Por Selene Rivera
Domingo, 23 de noviembre de 2025 a las 10:42 pm
¡Saca tu paraguas! Inameh pronostica lluvias en estos estados del país
Foto: Referencial

El Instituto Nacional de Metereología e Hidrología (Inameh), difundió su pronóstico del clima para las próximas horas en el territorio nacional.

A través de sus redes sociales, el Inameh compartió los informes sobre las posibles lluvias que se presentarán en varios estados del país.

Pronóstico del Inameh

De acuerdo con la información proporcionada por el Inameh, "se observa incremento de la cobertura nubosa en la mayor parte del territorio nacional".

Asimismo, señala que esta cobertura nubosa estará "alternando células convectivas de evolución rápida propiciando lluvias o lloviznas dispersas", en varios estados del país.

¿Dónde lloverá?

En este sentido, el Inameh señala que las lluvias o lloviznas dispersas se presentarán en diversas zonas de los estados Guayana Esequiba, Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Anzoátegui, llanos Occidentales, Guárico, Anzoátegui, Miranda, Aragua/Carabobo, Yaracuy, Los Andes, oeste de Falcón, Lara y Zulia".

 

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
belleza
gastronomía
Estados Unidos
Domingo 23 de Noviembre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América