Pantys amarillas escasean para Año Nuevo: conozca las alternativas y precios

Para recibir el Año Nuevo, la gente acostumbra comprar ropa interior amarilla o roja, según la tendencia del año en curso, para atraer la suerte o el amor. Este año las prendas amarillas se ausentaron de los anaqueles.

En el Mercado de San Martín, los puestos que venden ropa interior, tienen muy poca ropa interior amarilla para la venta.

Las pocas pantys amarillas que se consiguen, cuestan $2 y $ 3, las pantys rojas abundan y cuestan $ 3 y $ 4, en lycra y algodón; y en variedad de modelos. Para los caballeros ay boxers amarillos por $ 3, $ 4 o $ 7; en algodón o lycra.

“Casi no me llegó amarillo. Hay mucha gente que viene a preguntar por las pantys amarillas; pero este año no llegaron. La gente las busca, pero los fabricantes no hicieron amarilla”, dijo Marleny Ramírez, dueña de un puesto de ropa interior.

La tienda ofrece combos de 2 pantys por $ 1. “La gente está comprando, aunque no como antes”.

La dueña de otro puesto, Luz Ramírez, señaló que “no hay pantys amarillas, hace cuatro años que no las sacan, no sé por qué. La tradición no se ha perdido porque la gente las busca, viejitas y muchachas”.

Dugley Trujilo es vendedora en u puesto de ropa interior en el Mercado de La Hoyada, y aseguró que “ropa amarilla no hay. El dueño del puesto no metió nada amarillo”.

El en el puesto cacheteros para damas en color amarillo por $3; o dos por $ 6 en promoción; en color rojo, uno por $ 1 o cuatro por $ 6; semi hilodental rojo tres por $ 6, hilo dental rojo Victoria Secret dos por $ 6; brasiers rojos tres por $ 12.

“Este año no ha venido gente buscando ropa interior amarilla; pero en rojo si, siempre lo piden. Hay poca gente comprando, pero el 24 de diciembre hubo bastante, creo que se debe a que la gente ya compró todo. Espero que vengan el martes y el miércoles porque lo dejan todo para última hora”, aseveró.

Foto: Zulay Camacaro

Pantys amarillas se vendieron en Navidad

Por Sabana Grande la situación es similar, no se consiguen las pantys amarillas debido a que ya se vendieron, según los vendedores.

“Las pantys amarillas se acabaron antes del 24 de diciembre, la gente compró antes; sobre todo las señoras mayores que compraron para sus hijas y nietas. La tradición sigue, la mantiene la gente mayor”, dijo Gabriela Suárez, vendedora de la tienda Royal Secret.

Comentó que tanto la panty como el brasier en rojo lo buscaron las clientas para el 24 de diciembre. Un panty rojo en algodón cuesta $ 1,5; en encaje o lycra por $ 2; sostenes rojos pequeños por $ 4,5; grande por $ 6. Para los caballeros hay boxers amarillos por $ 2; tres por $ 5.

Añadió que la tienda ofrece en promoción un paquete de seis pantys por $ 7 en varios colores.

La tradición se mantiene para obtener buena suerte

“La tradición se mantiene para buscar la buena suerte. Se vendieron más prendas rojas que amarillas”, aseguró.

El gerente de Leona, Amin Srour, señaló que la tienda no cuenta con ropa interior amarilla, pero ofrece prendas íntimas en color rojo.

Las pantys rojas están en promoción, cinco por $ 5, tres por $ 4, tres por $ 6; un brasier por $ 4, tres por $ 6.

“La gente está comprando aunque menos que el año pasado. La tradición de la ropa interior amarilla o roja para el Año Nuevo se mantiene, hacen el esfuerzo y compran aunque sea un panty”, dijo.

La cajera del Palacio del Blumer, ubicado en Sabana Grande, Carolina García, indicó que en la tienda “hubo pantys amarillas y se vendieron. Una panty cuesta $ 3, las hay en color rojo, hubo brasiers amarillos, hay en rojo por $ 6”.

Añadió que en el negocio no hubo mucha ropa amarilla, la que había se la llevaron con las ofertas del 24 de diciembre. La tienda ofrece 20 % de descuento en ropa interior.

