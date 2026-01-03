Arranca 2026 cobrando la pensión por vejez en Venezuela: ¿Cómo solicitarla?

Suscríbete a nuestros canales

Todos los beneficiarios del Instituto Venezolano de Seguridad Social (IVSS) tienen derecho a una pensión de vejez luego de los 55 años para las mujeres y 60 para los hombres.

Para optar por ese beneficio, es necesario que se cumplan con una serie de requisitos, los cuales deberán ser llevados a cualquiera de las 48 Oficinas Administrativas del IVSS desplegadas en el territorio nacional.

Requisitos que solicita el IVSS para solicitar la pensión por vejez

Tener mínimo 750 cotizaciones.

Presentar cédula de Identidad.

Solicitud de Prestaciones en Dinero, forma 14-04. dos (02) Originales.

Constancia de trabajo, forma 14-100 de los últimos 6 años trabajados.

Es Importante mencionar, que en caso de empresa desaparecida, debe llenar la declaración jurada Forma (14-205), dichas cotizaciones serán analizadas con el histórico de cotizaciones del asegurado evaluando la procedencia de las mismas.

En caso de ser nacionalizado, anexar copia legible de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Aquellas personas que no tenga acreditadas el mínimo de 750 cotizaciones semanales, puede a su elección, esperar hasta el cumplimiento de este requisito o bien recibir de inmediato una indemnización única equivalente al diez por ciento (10%) de la suma de los salarios correspondientes a las cotizaciones que tenga acreditadas, indica el IVSS en su portal web.

Cómo averiguar si eres nuevo pensionado del IVSS

Para poder saber si eres nuevo pensionado debe seguir estos pasos

- Acceder a la plataforma oficial en línea del IVSS.

- Hacer clic en la sección de "Consultas".

- Seleccionar el botón de "Pensionados".

- Ingresar su número de cédula de identidad y fecha de nacimiento.

- Debe verificar la entidad bancaria asignada.

- Presione el botón "Consultar".

De esta manera podrá conocer la información solicitada.

