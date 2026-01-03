Registro Nacional de Emprendimientos: estos son los requisitos para acceder a créditos bancarios en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El primer paso fundamental para que cualquier emprendedor en Venezuela pueda optar a créditos especiales en la banca nacional es completar su inscripción en el Registro Nacional de Emprendimientos (RNE).

Este trámite se posiciona como el punto de partida oficial para formalizar las actividades económicas y entrar en el radar de los beneficios financieros del Estado, ya que funciona como un registro público, bajo la supervisión del órgano rector, y tiene como objetivo principal la inscripción de nuevos proyectos, así como de todos los actos y contratos vinculados a los mismos.

Esta herramienta no solo otorga validez legal al emprendimiento, sino que permite al sector bancario identificar proyectos con potencial de crecimiento para el otorgamiento de financiamiento estratégico.

Para facilitar este proceso, las autoridades han dispuesto la plataforma Emprender Juntos, el primer ecosistema digital de servicios diseñado exclusivamente para el impulso de la actividad emprendedora en el país.

A través de este portal, los usuarios pueden realizar su inscripción de forma rápida y sencilla, obteniendo el certificado necesario para validar su actividad económica ante diversas instituciones públicas y privadas.

Pasos para llenar el formulario del Registro Nacional de Emprendedores

Ingresa a la página web de Emprender Juntos (https://emprenderjuntos.gob.ve/)

Selecciona el botón Ingresar y luego Regístrate.

Llena todos los datos solicitados y presiona el botón Registrarse.

Sigue los pasos para culminar el registro.

Otros requisitos que debe presentar a la banca para acceder a CrediEmprende y CrediMujer

Copia cédula de Identidad (vigente). Si el Edo Civil es diferente al que presenta en la cédula de identidad presentar documentación demostrativa

Copia Registro de Información Fiscal (RIF) vigente.

Presupuesto del bien, mercadería, suministros o insumos; entre otros, a ser adquirido, relacionado con el crédito solicitado.

Última Declaración del Impuesto sobre la renta (ISLR), si declara.